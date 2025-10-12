DOSTIŽNO JE DRUGO KOLO: Nikola Crnoglavac veruje da rukometaši Partizana mogu da se plasiraju među 16 u Ligi Evrope

SAMO da počne. Rukometaši Partizana jedva čekaju da u utorak (20.45) u Našicama protiv Neksea startuju u Ligi Evrope. Crno-beli su spremni za evropski izazov i nadaju se da mogu da se nadigravaju ne samo sa jednim od najboljim hrvatskim klubovima, već i sa švajcarskim Kadetenom i španskim Leonom. U drugu rundu idu prve dve ekipe.

Miloš Vukadinović

- Lane smo odigrali izuzetno i zaslužili smo plasman u Ligu Evrope. Startujemo u Našicama protiv Neksea i mislim da možemo da odigramo kvalitetno. Kao što je trener Ćirković rekao znamo da igramo utakmice pod pritiskom u gostima. Znamo i da moramo više sebe da gledamo i od nas sve će zavisiti tamo. U Nekseu igraju i naši igrači, golman Mihajlo Radovanović, Ognjen Cenić i Živan Petrić - priča Nikola Crnoglavac.

Najubojitiji rukometaš Partizana u prošloj sezone smatra da mogu sa svim ekipama da se nadigravaju.

- U grupi su svi timovi kvalitetni, ali ne može se reći da se ijedna izdvaja, koja će ići dalje. Možemo možda da favorizujemo švajcarski Kadeten, ali, mislim, da su ostale ekipe ujednačene. Najbitnije je da odigramo dobro na strani, da uspemo da donesemo bodove u Beograda i da kući to odbranimo. Mislim da će to biti i cilj. Kada bismo uspeli da napravimo brejk u Našicama, nadam se da hoćemo, bio bi to idealan rezultat za nas. Posle Neksema, Kadeten i Leon dočekaćemo kući. Iskreno, vidim nas u drugom krugu, a u suštini najbitnije je da nas zdravlje posluži - ističe bombarder crno-belih.

U poslednje dve sezone Vojvodina je u Ligi Evrope igrala sa Kadetenom i Neksemom. Koliko će crno-belima pomoći iskustvo Novosađana.

- Pratimo sve rivale, analiziramo ih, sada najviše Nekse. Iskreno, ja nisam pričao sa Novosađanima, ali verujem da je neko iz kluba. Sigurno da imaju šta da kažu. Ja sam od onih igrača koji su igrali Ligu Evrope i svestan sam šta ona nosi sa sobom - kaže Crnoglavac.

Strateg Đorđe Ćirković vam je rekao da uživate u takmičenju:

- U pravu je, i treba da uživamo. Ovo je jedno vrlo kvalitetno takmičenje, viši nivo i nadamo se što boljem rezultatu.

Moramo bez navijača

UPRAVA crno-belih očekuje da se uskoro raspravlja o njihovoj žalbi i da kazna od pet utakmice, od toga dve uslovno, bez publike bude smanjena. Za sada navijači će biti uz igrače samo protiv Neksea.

- Nedostajaće, ali smo se nažalost i navikli. Već smo igrali pred praznim tribinama, setiti se revanša Evrokupa sa AEK-om u Sofiji i u kvalifikacijama sa Karvinom. Svesni smo, moramo da se borimo, takva je trenutno situacija. Sa našim navijačima bilo bi daleko bolje, ali tako je kako je - kaže Crnoglavac.