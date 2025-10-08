NOVE SNAGE ZA VELIKE IZAZOVE: Čak deset odbojkašica pojačalo letos lajkovački Železničar, koga očekuju ispiti i u Ligi šampiona
VELIKE promene u redovima lajkovačkog Železničara. Šampionke Srbije napustilo je devet odbojkašica, među njima prve zvezde Vanja Ivanović, Jovana Zelenović, Iva Šućurović, tako da je klub doveo deset igračica, koje večeras (19.00) u Trsetniku u finalu Superkupa protiv TENT-a imaju vatreno krštenje. Biće to i prilika i da se vidi koliko devojke mogu u Ligi šampiona, koja startuje 26. novembra.
U stvaranju novog tima iskusnom strategu Ratku Pavličeviću i te kako značiti pomoć devojaka, koje su igrale prošle godine. Tu su Stfana Pakić, Vasja Filipović, Milena Koprivica. A priliku da se dokažu u novom dresu dobile su: Vanja Savić, Sara Sakardžija, Milica Živanović, Ana-Marija Jonjev, Dragana i Jana Korolija, Milica Burka, Marija Zorić i bugarske internacionalke Lora Kipitova i Emileta Račeva.
Šampionat počinje ovog vikenda a izazovi u Ligi šampiona 26. novembra protiv turskog Ezačibašija.U grupi C su i Milano Hene Kurtagić i ekipa iz kvalifikacija.
NEVIĐENA DRAMA: Velika fudbalska sila bi mogla ostati bez plasmana na Svetsko prvenstvo!
REPREZENTACIJA Kameruna nalazi se veoma teškoj poziciji pred kraj kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
08. 10. 2025. u 10:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)