ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija", kako to Rusija naziva, još jednom je u prvi plan izbacio i sport. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" iznedrile su "dodatak" koji je prilično iznenadio Ruse. I to veoma prijatno.

FOTO: Tanjug/AP

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom čevrte godine ovog sukoba, sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Dosad su samo pojedini ruski sportisti mogli da učestvuju na međunarodnim nadmetanjima, i to pod raznoraznim uslovima, a jedan je bio istovetan za sve sportove:

Rusi su morali da se odreknu imena države, himne i grba, te da kao "neutralni sportisti" učestvuju (uz dodatne uslove koje je propisivala krovna organizacija svakog sporta ponaosob).

Međutim, danas se dogodila

Velika, sjajna vest za ruski sport

Naime, Međunarodni paraolimijski komitet danas je kroz dva kruga glasaanja ukinuo "delimičnu & privremenu suspenziju Paraolimpijskog komiteta Rusije", koja je podrazumevala da ruski paraolimpijci mogu samo pojedinačno, kao "neutralni sportisti", bez državnih obeležja da učestvuju na međunarodnim takmičenjima.

Od danas će oni opet biti - ruski paraolimpijci, uz sva obeležja koja krase i ostale učesnike sportskih nadmetanja.

Evo kako su o tome javnost Ruske Federacije izvestili tamošnji mediji:

"Ruski paraolimpijci – sa svojom zastavom i himnom!

Ruski paraolimpijski komitet je u potpunosti vraćen u sastav paraolimpijskog pokret!

Ova odluka je doneta na Generalnoj skupštini Međunarodnog paraolimpijskog komiteta (MPK).

U prvom krugu, 111 delegata je glasalo protiv potpune suspenzije MPK, 55 za, a 11 uzdržano. U drugom krugu, 91 delegat je glasao za ukidanje i delimične suspenzije, 77 protiv, a 8 uzdržano.

- Svi ruski paraolimpijski sportisti moraju se takmičiti pod zastavom svoje zemlje i, dok stoje na najvišem stepeniku podijuma, slušati rusku himnu!, saopštio je MPK.

"Učesnicima će biti dozvoljeno da učestvuju sa zastavom i himnom u sportovima za koje sam komitet funkcioniše kao međunarodna federacija, pa to znači da će sa svojim nacionalnim obeležjima Rusi učestvovati na Paraolimpijskim igrama i takmičenjima u atletici, plivanju, pauerliftingu, hokeju na sankama i streljaštvu“, saopštio je Ruski paraolimpijski komitet.

