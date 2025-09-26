SKANDAL: Rukometaš uleteo među navijače i ovo uradio čoveku koji ga je vređao, a odluka Saveza je zaprepastila mnoge (VIDEO)

Najnovije vesti iz rukometa mnoge su zapanjile.

Screenshot / X / TV2 Norge

Naime, jedan norveški rukometaš suspendovan je na dve utakmice zbog napada na navijača usred utakmice.

Nikolaj Daling se popeo na tribine tokom meča Borgen - Folo i izbacio megafon iz ruku jednog navijača.

Kasnije je izjavio da je čuo višestruke uvrede upućene sa tribina i da nije hteo to više da trpi.

Evo i video snimka tog incidenta, nakon čega je njegov vinovnik, odlukom sudija, mogao ad nastavi da igra:

This happened in the Norwegian league match between Follo and Bergen today.



I don’t know what’s crazier – that it happened, or that the player was allowed to stay on the court.



🎥: TV2 Norge#handball pic.twitter.com/DZn1CYtFBm — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) September 7, 2025

Disciplinska komisija Rukometnog saveza Norveške kaznila je nje Dalinga, nego klub koji je imao nepristojnog navijača, sa 10.000 kruna (manje od 1.000 evra).

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta