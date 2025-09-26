SKANDAL: Rukometaš uleteo među navijače i ovo uradio čoveku koji ga je vređao, a odluka Saveza je zaprepastila mnoge (VIDEO)
Najnovije vesti iz rukometa mnoge su zapanjile.
Naime, jedan norveški rukometaš suspendovan je na dve utakmice zbog napada na navijača usred utakmice.
Nikolaj Daling se popeo na tribine tokom meča Borgen - Folo i izbacio megafon iz ruku jednog navijača.
Kasnije je izjavio da je čuo višestruke uvrede upućene sa tribina i da nije hteo to više da trpi.
Evo i video snimka tog incidenta, nakon čega je njegov vinovnik, odlukom sudija, mogao ad nastavi da igra:
Disciplinska komisija Rukometnog saveza Norveške kaznila je nje Dalinga, nego klub koji je imao nepristojnog navijača, sa 10.000 kruna (manje od 1.000 evra).
