DA LI JE MIHAEL ŠUMAHER I DALJE ŽIV? Oglasio se brat legendarnog sportiste i rasplakao ceo svet

Retko kada imamo nove vesti o Mihaelu Šumaheru, a ponekad čujemo detalje koje o njegovom stanju otkriju malobrojni bliski prijatelji koji imaju poneku informaciju o stanju najboljeg vozača Formule 1 ikada.

Foto Profimedia

Podsećanja rdai, Mihael Šumaher je imao strašnu nesreću na skijanju 2013. godine kada je pao sa skija na francuskim Alpima. Sedmostruki šampion F1 je od tada daleko od očiju javnosti, a poznati sportski novinar Rože Benoa je dao intervju za švajcarski "Blik" u kome je govorio o Šumaheru.

- Postoji samo jedan odgovor na pitanje i to je ono što je njegov sin Mik rekao u jednom od svojih retkih intervjua 2022. godine. 'Dao bih sve da razgovaram sa tatom.' Ova rečenica govori sve o tome kako mu je otac u prethodnih 3.500 dana. To je slučaj bez nade", rekao je Benoa.

Porodica Šumaher na čelu sa Mihaelovom suprugom Korinom dala je sve od sebe da što manje informacija o Šumaheru ispliva u javnost, tako da se zna jako malo toga osim da je živ. Jedan od retkih koji se oglašavao po ovom pitanju je i Flavio Brijatore koji je sa Šumaherom uzimao titule.

- Ako zatvorim oči vidim ga kako pobeđuje i smeška se. Radije ću da ga se sećam tako nego kako je prikovan za krevet. Korina i ja često pričamo", rekao je on, a njegova supruga je dodala: "Mihael ne razgovara, on komunicira očima. Samo tri osobe mogu da ga posete i ja znam ko je u pitanju.

A sada se pojavilo nešto novo vezano za legendarnog Mihaela Šumahera. Naime, najnoviji gest nije došao u intervjuu ili saopštenju za štampu, već u jednostavnoj Instagram priči njegovog brata, Ralfa Šumahera.

Iako objava nije sadržala nove informacije, za fanove legende Formule 1, značenje iza nje je bilo više nego dovoljno. Ralf je na Instagramu podelio fotografije iz restorana “Montanba”, mestom koje je usko povezano sa istorijom Ferarija u trkama Formule 1. Na jednoj od fotografiji čuvena kuvaica Rosela stoji pored vintidž slike Mihaela kako se smeje nad tanjirom testenine.

Restoran se nalazi u Fiorano Modenezeu, pored čuvene Ferarijeve test staze gde je Mihael proveo bezbroj sati dok je vozio za italijanski tim. Ispod objave, Ralf je napisao:

- Prvi put kod Rosele. Šta da kažem? Slike govore više od hiljadu reči. Hvala ti, Rosela.“ Gest, iako suptilan, odmah je shvaćen kao tiha počast, način da se seti svog brata, a da pritom poštuje dugogodišnju privatnost porodice.