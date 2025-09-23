"SRBI SU IGRALI JUNAČKI DO KRAJA!" Kapiten Irana oduševljen "orlovima" u meču posle kog je Srbija ispala sa Svetskog prvenstva u odbojci
Odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prevenstva, a kapiten njenog "dželata", Irana, nije skrivao oduševljenje "orlovima".
Srbija je najpre gubila, pa vodila protiv Irana, a onda u drami poklekla pred inspirisanijim i, pre svega, koncentrisanijim rivalom.
Jedan od ključnih za ovakav epilog (uz Hadžipura, koji je smečevima doneo 22 poena svojoj ekipi, a jedan servisom), bio je kapiten iranske nacionalne selekcije, Morteza Šarifi.
On je protiv Srbije takođe osvojio 23 poena, ali na raznovrsnije načine. Dva asa je imao, triput je poentirao iz blokada, a 18 puta smečevima.
Po završetku meča, imao je samo reči hvale za "orlove":
- O, utakmica je bila tako, tako teška! Srbija je odradila sjajan posao, junački se borila do samog kraja, ali smo mi ovde došli po pobedu i ostvarili je. Hteo bih da se zavalim svim saigračima, jer je njihova pomoć bila ta koja mi je omogućila da imam dobru partiju. Došli smo ovde kao ekipa, zajednički, ostali smo zajedno i verovali da možemo da preokrenemo, što smo i učinili - sijao je od sreće Šarifi.
Podsetimo, "orlovi" su loše otvorili takmičenje - iznenađujućim porazom od Češke. Ipak, posle su počeli da igraju sjajnu, pobedili su Kinu i Brazil bez izgubljenog seta (3:0). Sad ih je na pohodu ka borbi za medalje zaustavio Iran.
Iranci će u četvrtfinalu Svetskog prvenstva igrati protiv Češke.
