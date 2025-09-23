BEZ DAHA NA "RULETU": Kako su odbojkaši Srbije u osmini finala Svetskog prvenstva izgubili od Irana?

BAJKA je kratko trajala. Odbojkaši su stali u osminifinala 21. Svetskog prvenstva na Filipinima pošto su posle velike borbe izgubili od Irana - 2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 22:25, 9:15). "Orlovi" se tako vraćaju kući sa žalom što nisu blistavu pobedu nad Brazilom u grupi uspeli da pretvore u fantastičan uspeh i umešaju se čak u borbu za medalje. Ovako će se umesto njih Iranci u četvrtak u četvrtfinalu sastati sa Češkom.

FOTO: FIVB

Srbi su se juče borili, izvlačili iz sebe maksimum, ali nisu imali snage, naročito u taj-brejku da nadigraju ljutog rivala, koji je u presudnim trenucima izvanrednim servisom, napadom i blokom došao do velike pobede.

- Uspevali smo na momente da ostanemo u utakmicu, da igramo dugačke poene, u pojedinim momentima smo žurili da osvojimo neke poene. U četvrtom setu nedostajao nam je jedan dobar servis da ih "uhvatimo" posle 22:23. U ovakvim utakmicama mislim da nekoliko lopti mogu da promene puno toga - istakao je posle meča selektor Srbije George Krecu.

Naši su dobro krenuli, u prvom setu su posle 9:9 uspeli da se odlepe prvo na 12:10, a potom i na 19:14. Međutim, nisu lako došli do 1:0. Rival je bio uporan, nijednog trenutka se nije predavao kod 24:21 spasao je dve set lopte, ali ne i treću posle smeča Luburića. Srbi su u tim trenucima bili opasniji u napadu, servisu i ispatila im se riskantna igra.

U drugom činu od početka se vodila žestoka borba, ali su "orlovi" uspevali da kontrolišu igru do 15:13. Tada je proradio servis Iranaca, odjednom su postali silovitiji na servisu, napadu, čvršći u bloku, naši su izgubili sigurnost, odlučnost i na semaforu je brzo zasijalo 18:23.

Gubitak drugog seta nije uzdrmao "orlove" koji su sigurnije otvorili treći čin. Istina, rival je na trenutak zapretio, poveo sa 7:5, da bi se naši razgoropadili, proekrenuli na 11:8, pa na 20:15. I kada je trebalo rutinski da završe set, dozvolili su Irancima da lako prvo smanje na 20:18, a onda čak i preokrenu - 23:24. Srećom, Srbi su spasili set loptu, a svoju su, zahvaljujući servisu Stefanovića, pretvorili u 26:24.

I to kao da je bio maksimum "orlova". U četvrtom činu su kontrolisali igru do 12:10, kada polako počinju da gube dah, što razgoropađeni Iranci koriste, da ubitačnim servisima i napadom, preokrenu na 17:21. Naši su pokušvali da izvuku iz sebe poslednji atom snage, uspeli su par puta da se primaknu na minus jedan, ali ne i da spasu set, tako da je azijska selekcija izjednačili na 2:2.

Taj-brejk su naši otvorili servis greškom Gajovića, a potom su se Iranci brzo odlepili na 4:3 i do kraja igrali kao u transu, tako da su Srbi bili potpuno nemoćni.

Ipak, nemamo šta da prebacimo našim igračima, pružili su maksimum, kada su bili otpisani oduševili su pobedom nad Brazilom, ali za nešto više od osmine finala u ovom trenutku nisu imali snagu.

- Nije tako sjajna godina, ali na novom smo početku. Preko leta smo imali dosta problema, dosta smo patili. I na kraju kažem da momci koji su ovde bili u startnoj postavi su ove sezone odigrali prve četiri utakmice zajedno...Ipak, pokazali su da su u stanju da se ponovo podignu, da budu jaka grupe - naglasio je Krecu.

SRBIJA - IRAN 2:3

DVORANA: Arena "SM Azijski mol" u Pasaj sitiju. Gledalaca: 3.000. Sudije: Sarikaja (Turska) i Bulanž (Belgija).

SRBIJA: Nikolić, Negić (libero), Veljko Mašulović, Ivović (libero), Jovović 1, Kujundžić 17, Perić 12, Gajović, Nemanja Mašulović, Luburić 27, Stefanović 7, Todorović, Brborić, Nedeljković 13. Poeni - napad: 60, blok: 13, servis: 4, greške rivala: 24.

IRAN: Sadat 1, Davešhdust, Hazar (libero), Porija 2, Esfandiar, Ramezani, Aršija, Hadžipur 23, Jusef 8, Arman (libero), Haghparast 18, Mohamed 10, Morteza 23, Ejsa. Poeni - napad: 67, blok: 13, servis: 5, greške rivala: 27.

Setovi: 25:23, 19:25, 26:24, 22:25, 9:15

Grbić ili Kovač

ODBOJKAŠI Poljske i Turske će se sastati u četvrtfinalu SP, a za nas je taj duel i te kako interesantan, jer će biti i trenersko nadmudrivanje između dvojice bivših selektora Srbije, Nikole Grbića i Slobodana Kovača.

Na papiru favorit je Grbićeva Poljska, jer je prva na svetskoj rang listi, a ove godine je osvojila Ligu nacija. Poljaci su aktuelni šampioni Evrope, srebrni sa Olimpijskih igara u Parizu i žele srebro sa SP iz 2022. pozlate. I dok Nikola od 2022.vodi Poljake, Kovač je za vreme Lige nacija preuzeo Turke, spasio ih ispadanja i već sada plasmanom u četvrtfinale ostvario najveći uspeh u njihovoj istoriji.

OSMINA FINALA - Pasaj Siti

Subota - 20. septembar

Turska - Holandija 3:1

Poljska - Kanada 3:1

Nedelja - 21.septembar

Argentina - Italija 0:3

Belgija - Finska 3:0

Ponedeljak - 22.septembar

Bugarska - Portugalija 3:0

SAD - Slovenija 3:1

Utorak - 23. septembar

Tunis - Češka 0:3

Srbija - Iran 2:3

ČETVRTFINALE - Pasaj Siti

Sreda - 24. septembar

Italija - Belgija 9.30

Poljska - Turska 14.00

Četvrtak - 25.septembar

Češka - Iran 9.30

Bugarska - SAD 14.00

POLUFINALE - Pasaj Siti

Subota - 27.septembar

Polj/Tur. - Ital/Bel.

Iran/Češka - Bug/SAD

Termini mečeva su 8.30 i 12.30

NEDELjA - 28.septembar

Za bronzu 8.30

FINALE 12.30