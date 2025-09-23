AKO PROĐEMO IRAN... Srbija saznala potencijalnog rivala u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Muška odbojkaška reprezentacija Češke plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je danas u osmini finala u Pasaj Sitiju pobedila Tunis rezultatom 3:0, po setovima 25:19, 25:18, 25:23.

FOTO: M. Vukadinović

Najefikasniji u selekciji Češke bio je Patrik Indra sa 14 poena, dok su Jan Galabov i Lukas Vašina zabeležili po 13.

U reprezentaciji Tunisa najbolji su bili Ali Bongi i Osama Ben Romdan sa po 10 poena.

Odbojkaši Češke igraće 25. septembra u četvrtfinalu SP sa pobednikom duela između Srbije i Irana, koji je na programu danas od 14 sati.

U preostala tri četvrtfinala SP sastaće se: Italija - Belgija, Poljska - Turska i SAD - Bugarska.

