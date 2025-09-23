AKO PROĐEMO IRAN... Srbija saznala potencijalnog rivala u četvrtfinalu Svetskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Češke plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je danas u osmini finala u Pasaj Sitiju pobedila Tunis rezultatom 3:0, po setovima 25:19, 25:18, 25:23.
Najefikasniji u selekciji Češke bio je Patrik Indra sa 14 poena, dok su Jan Galabov i Lukas Vašina zabeležili po 13.
U reprezentaciji Tunisa najbolji su bili Ali Bongi i Osama Ben Romdan sa po 10 poena.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Odbojkaši Češke igraće 25. septembra u četvrtfinalu SP sa pobednikom duela između Srbije i Irana, koji je na programu danas od 14 sati.
U preostala tri četvrtfinala SP sastaće se: Italija - Belgija, Poljska - Turska i SAD - Bugarska.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.
22. 09. 2025. u 20:06
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)