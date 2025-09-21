"NAŠA ZEMLJA IMA NA KOGA DA BUDE PONOSNA" Vučić čestitao Angelini Topić na osvajanju bronzane medalje
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić čestitai je Angelini Topić na osvajanju bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
- Draga Angelina, od srca Vam čestitam na velikom uspehu i osvojenoj bronzanoj medalji na Svetskom prvenstvu u Tokiju. Još jednom ste pokazali da ste istinska šampionka, da talenat, rad i upornost donose rezultate i da naša zemlja ima na koga da bude ponosna. Hvala Vam što ste Srbiju predstavili na najbolji način i doneli nam novu radost. Slavimo Vaš uspeh i očekujemo nova odličja! Bravo, Angelina - napisao je Vučić.
