"NAŠA ZEMLJA IMA NA KOGA DA BUDE PONOSNA" Vučić čestitao Angelini Topić na osvajanju bronzane medalje

В.Н.

21. 09. 2025. u 15:15

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić čestitai je Angelini Topić na osvajanju bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

НАША ЗЕМЉА ИМА НА КОГА ДА БУДЕ ПОНОСНА Вучић честитао Ангелини Топић на освајању бронзане медаље

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Draga Angelina, od srca Vam čestitam na velikom uspehu i osvojenoj bronzanoj medalji na Svetskom prvenstvu u Tokiju. Još jednom ste pokazali da ste istinska šampionka, da talenat, rad i upornost donose rezultate i da naša zemlja ima na koga da bude ponosna. Hvala Vam što ste Srbiju predstavili na najbolji način i doneli nam novu radost. Slavimo Vaš uspeh i očekujemo nova odličja! Bravo, Angelina - napisao je Vučić.

