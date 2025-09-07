PRAVA SMO EKIPA: Rukometaši Partizana zahvalni navijačima i srećni zbog plasmana u grupnu fazu Lige Evrope

VIŠE ne sanjaju. Rukometaši Partizana izborili su grupnu fazu Lige Evrope. Crno-beli su u dvomeču superkvalifikacija nadigrali čvrstu ekipu Karvine. Beograđane nije opustilo beogradskih 31:27, već su sinoć u revanšu još jednom pokazali češkom šampionu da su kvalitetniji – 30:26 (17:14).

Foto: Profimedia

Šampion Srbije je, za razliku od prvog meča na praznoj Banjici, imao podršku najvernijih navijača, koji su mu ulili dodatnu snagu da već u prvom poluvremenu razoruža Čehe. Domaćin je pripretio samo na početku (2:0), a kada je Veljko Popović u 13.minutu pogodio za 7:6, crno-beli do kraja nisu ispuštali prednost, koja je u pojedinim trenucima bila i plus šest.

- Čestitke svim ljudima u klubu, igračima i našim navijačima. Želim da se zahvalim ovoj grupi koja je dala ogromnu podršku i bila glasnija od ostatka hale. Mislim da smo potpuno zasluženo pobedili u obe utakmice. Imali smo potpunu kontrolu. Možda je domaćin malo podbacio u nekim segmentima, dok smo mi neke stvari promenili, neke rešavali u hodu. Najvažnije je da smo ušli u društvo klubova koji čine visoku srednju klasu evropskog rukometa. Kada se tu uđe teško se izlazi – istakao je za sajt Partizana strateg Đorđe Ćirović.

Trofejni stručnjak je podvukao da podvig ne sme da zadovolji crno-bele:

- Plasman u grupnu fazu i tim, i sve ljude u klubu obavezuje na dodatni rad i trud. Dobro je da je takmičarska godina krenula sa ostvarivanjem jednog važnog cilja.

Na igru svoje ekipe i te kako je ponosan Veljko Popović:

- Znali smo da smo prava ekipa. Odigrali smo odlično, smanjili tehničke greške, bili pametni, Pohvalio bih i naše navijače, bez kojih ne bismo ništa uradili.U revanšu smo uradili veliki posao i posle dužeg vremena igraćemo grupnu fazu Lige Evrope.

I sjajni Miha Kotar se zahvalio navijačima na velikoj podršci:

- Bila je jako teška utakmica. Prvo poluvreme je bilo egal, a u drugom smo uspeli da se odlepimo i zasluženo izborimo grupnu fazu.

Inače prvenstvo Srbije počinje 13.septembra, a crno-beli odbranu titule počinju u Leskovcu protiv Dubočice.

Rivali po meri

CRNO-BELI će zbog kazne EHF još dva meča morati da odigraju bez navijača, tako da će u grupi H pred praznim tribinama dočekati 21.oktobra švajcarski Kadaten i 11.novembra španski Ademar Leon. Publika će moći da ih podrži tek 25.novembra protiv Neksea.

Inače, startuju 14.oktobra u Našicama protiv Neksea. U Španiju idu 18.novembra, a u Švajcarsku 2.decembra.

Prve dve ekipe izboriće Top 16 fazu, a grupa H se ukršta sa grupom G (danska Fredericija, Tatran Prešov i dve ekipe iz kvalifikacija).