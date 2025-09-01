KONOR MEKGREGOR SE ODSEKAO OD STRAHA U CRNOJ GORI! Čuveni borac pobegao glavom bez obzira (VIDEO)
Konor Mekgregor, jedan od najpoznatijih MMA boraca svih vremena, Irac koji se proslavio borbama u Ultimejt fajt šampionatu (UFC) pamtiće svoj dolazak u Crnu Goru dok je živ.
Naime, otkako je napustio UFC oktagone, on se bavi raznim drugim, često sličnim stvarima (tako je, na primer, jedan od suvlasnika BFKC-a (Bare Knuckle Fighting Championship - borbe "bez rukavica")), ali i nekim stvarima koje nisu vezane za sport, kao što je najavljena kandidatura za irskog predsednika.
Ovoga puta, u Crnu Goru je stigao zbog BKFC događaja u Budvi, koji je završen - haotično.
Naime, juče je Budvu zadesila oluja koja je potpuno poremetila pomenuti borilački spektakl i izazvala pravi haos među prisutnima. Publika je došla da uživa u devet planiranih borbi, ali je održano samo sedam duela, dok su poslednja dva otkazana zbog bezbednosnih razloga.
Među onima koji su ostali zapanjeni onim što se dešava bio je upravo i Konor Mekgregor, poznat po nadimku "Notorius".
Tridesetšestogodišnjak je stigao u Crnu Goru i učestvovao u brojnim aktivnostima oko samog BKFC događaja. Međutim, kako se priroda poigrala sa organizatorima, sve je moralo da bude prekinuto ranije nego što je planirano. Na kraju krajeva, i sam Mekgregor je odlučio da podeli svoje utiske sa fanovima putem Instagrama.
- Bio sam iznenađen svim što se dogodilo. Ovo je najluđa stvar ikada! O, Bože! Sedeo sam tamo, a mesto gde se događaj održavao počelo je da se trese i sve je tutnjalo. Nisam oklevao, znao sam da nije bezbedno da ostanem tamo. Bio sam u ringu, na tom događaju u Crnoj Gori, gde se desio veliki nokaut; Dilan Prašović je nokautirao svog protivnika. Trebalo je da slavimo sa pobednikom, ali je odjednom stigla oluja. Majka Priroda... Izašao sam odatle, nebo je grmelo - istakao je uzbuđeni Irac u video-snimku koji je kasnije uklonio sa svojih naloga na društvenim mrežama.
Evo i video snimka kada je pomenuta nepogoda iznenadila sve pre prisutne:
BONUS VIDEO: Sudija morao da uspava MMA borca
