NA DRŽAVNOM PRVENSTVU U ROGEJNINGU NA GRZI: Najbolje seniorke, veteranke i veterani Javorka

POD okriljem Planinarskog saveza Srbije na padinama Južnog kučaja u okolini Paraćina, na Grzi, održano je Otvoreno prvenstvo Srbije u rogejningu - novoj takmičarskoj disciplini planinarske orijentacije.

Foto: PK Javorak

Domaćin i organizator događaja, paraćinski Planinarski klub Javorak, zablistao je u seniorskoj i veteranskoj kategoriji, pa su seniorke Javorka u glavnoj trci osvojile prvo mesto i zlatnu medalju, kao i veteranke i veterani, dok su u rekreativnoj trci Paraćinci osvojili treće mesto i bronzanu medalju.

Učestvovalo je 70 takmičara iz 27 ekipa. Kontrolne tačke u prirodi planinari su pronalazili po kiši, tako da su se svi nakon šest sati okupili u Planinarskom domu „Đorđe Živković“ potpuno mokri.

Prema pravilima rogejninga, takmičari su za pronalaženje „tačaka“ u prirodi mogli da koriste samo kartu i kompas, pa je snalažljivost ekipe u prirodi u zadatom vremenu došla do punog izražaja.

Pobedile su one ekipe koje su na kraju sakupile najviše bodova.