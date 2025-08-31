Ostali sportovi

POSLEDNJI TEST PRED SVETSKO PRVENSTVO: Odbojkaši danas na "Memorijalu Vagner" u Krakovu igraju sa Brazilom

Slobodan Krstović

31. 08. 2025. u 09:20

ODBOJKAŠI su i na startu "Memorijala Vagner" u Krakovu protiv Poljske Nikole Grbića pokazali sve svoje slabosti. "Orlovi" su samo na momente pretili prvoj ekipi na svetskoj rang listi, tako da je poraz od 0:3 očekivan. Srbi su potom izgubili i od Argentine, a danas (15.15) se sastaju sa Barzilom.

ПОСЛЕДЊИ ТЕСТ ПРЕД СВЕТСКО ПРВЕНСТВО: Одбојкаши данас на Меморијалу Вагнер у Кракову играју са Бразилом

Foto: N. Paraušić

Biće to i poslednja zvanična utakmica pred odlazak na SP, od 12. do 28. sepetembra na Filipinima.

Selektor Geroge Krecu provera mogućnosti svih igrača, a protiv Poljaka je izveo postavu: Jovović 1, Luburić 12, V. Mašulović 4, Brborić 9, Nedeljković 9, Stefanović 3, Negić (libero).

Inače, u "Tauron areni" je bilo 12.000 gledaca, što je još jednom impresionirali selektora Poljske Nikolu Grbića, koji je za sajt nacionalne federacije naglasio:

- Ovo je jedinstven fenomen. Mislim da je samo u Poljskoj moguće na prijateljskoj utakmici okupiti 12.000 gledalaca.Ovo je važan turnir, ne samo za nas, nego i za ostale reprezentacije.

