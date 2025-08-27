Ostali sportovi

HRVATI GRME! Srbi i Crnogorci im zabili nož u leđa

Новости онлине

27. 08. 2025. u 11:51

TEKTONSKE promene u regionu.

ХРВАТИ ГРМЕ! Срби и Црногорци им забили нож у леђа

TANJUG / Zvonimir Barisin

Naime, vaterpolo Regionalna liga će postojati i naredne sezone, a sačinjavaće je klubovi iz Srbije i Crne Gore, to je epilog sastanka koji je održan u Beogradu o čemu su "Novosti" juče pisale.

Podsećanja radi, na zajedničkom sastanku na kojem su prisustvovali predstavnici Srbije, Crne Gore i Hrvatske, dogovora nije bilo, predloženo je da se liga „zamrzne“ do daljnjeg, ali na kraju, su bez regionalnog takmičenja ostali jedino klubovi iz Hrvatske, čiji se Savez najviše i zalagao za spomenuto zamrzavanje.

U međuvremenu, prema pisanju sportskih medija, vaterpolo klubovi i poslenici nisu baš sportski prihvatili dogovor Srbije i Crne Gore.

- Nisu više želeli zajedničku ligu, pa osnovali svoju, ali bez nas. Ovo je nizak udarac, Srbija i Crna Gora su izigrali Hrvatsku“, piše „Slobodna Dalmacija“.

Kolege iz Hrvatske navode da je priča prilično komplikovana, podsećaju da je Srbija odlučila da se okrene svom prvenstvu, da postoji problem sa nazivom bazena u Kotoru, da je odlučeno da se takmičenje „zamrzne“ dok se problemi ne reše. „Slobodna Dalmacija prenosi“ izjavu Perice Bukića, potpredsednika Vaterpolo saveza Hrvatske, a ujedno i predsednika Upravnog odbora Regionalne lige.

FOTO: Tanjug/AP

 

- Izgleda da su naši susedi promenili film i osnovali svoju ligu, bez Hrvata“.

Kada se pre dvadesetak dana pojavila informacija da nakon 17 godina sledi pauza u Regionalnoj ligi u kojoj su učestvovali timovi iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije, oglasili su se vodeći ljudi Vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore, koji su naglasili da su jedini imali konkrektan predlog za učuvanje Regionalne lige.

Upravo je na inicijativu VPSCG održan sastanak u Beogradu sa predstavnicima Vaterpolo saveza Srbije i klubova na kojem je postignut dogovor o formiranju nove Regionalne lige.

Dogovoreno je da Premijer liga ima osam klubova (Jadran Herceg Novi, Primorac Kotor , Budućnost, Radnički, Novi Beograd, Šabac, Crvena zvezda i Partizan), Prva liga devet (Kataro, Budva Budvanska rivijera, Valis, Nais, Stari grad, Vukovi, Vojvodina, Zemun i Beograd).

