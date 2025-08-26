Ostali sportovi

KAKAV POTEZ SRBIJE I CRNE GORE! Evo šta su dogovorila dva vaterpolo saveza!

Slobodan Krstović

26. 08. 2025. u 15:05

VATERPOLO savezi Srbije i Crne Gore dogovorili su se o formiranju nove Regionalne lige koja bi trebalo da počne krajem septembra.

FOTO: M. Vukadinović

Narednih dana intezoviraće se razgovori i konstituisanje organa i radnih teća koji će doneti sve potrebne odluke za funkcionisanje takmičenja.

U Premijer ligi će igrati osam klubova, pet iz Srbije (Radnički, Novi Beograd, Šabac, Crvena zvezda i Partizan) i tri iz Crne Gore: Jadran HN, Primorac i Budućnost. Igraće se dvokružno, a pobednik će se dobiti na Fajnal-foru.

Prva liga će imati devet klubova, Srbiju će predstavljati: Valis, Nais, Stari grad, Vukovi, Vojvodina, Zemun i Beograd a Crnu Goru Kataro i Budva. Ova liga će se igrati kroz dvokola.

