KAKAV POTEZ SRBIJE I CRNE GORE! Evo šta su dogovorila dva vaterpolo saveza!
VATERPOLO savezi Srbije i Crne Gore dogovorili su se o formiranju nove Regionalne lige koja bi trebalo da počne krajem septembra.
Narednih dana intezoviraće se razgovori i konstituisanje organa i radnih teća koji će doneti sve potrebne odluke za funkcionisanje takmičenja.
U Premijer ligi će igrati osam klubova, pet iz Srbije (Radnički, Novi Beograd, Šabac, Crvena zvezda i Partizan) i tri iz Crne Gore: Jadran HN, Primorac i Budućnost. Igraće se dvokružno, a pobednik će se dobiti na Fajnal-foru.
Prva liga će imati devet klubova, Srbiju će predstavljati: Valis, Nais, Stari grad, Vukovi, Vojvodina, Zemun i Beograd a Crnu Goru Kataro i Budva. Ova liga će se igrati kroz dvokola.
