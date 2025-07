SRBIJA SLAVI NOVO ZLATO! I Veljko Varničić osvojio najsjajnije odličje na nadmetanju najvećih olimpijskih nada! Do medalje stigla i Nina Andrić

Srbija ima još razloga za ponos zbog svojih sportista.

FOTO: OKS

Naime, nakon što su Anastasija Živković i Uroš Gajić, svako u svojoj disciplini, postali vicešampioni Evropskog olimpijskog festivala mladih (EYOF) u streljaštvu, a potom Živkovićeva i njen Stefan Agović osvojili zlatno u "miks dublu" (vazduša puška), naša delegacija u Skoplju je proslavila nove uspehe.

Danas - drugo zlato u džudou, i jedna bronza u tom sportu.

Dan nakon što je mlada tekvondistkinja Tina Ninić osvojila bronzano odličje i to u kategoriji takmičarki do 49 kilograma, a potom u džudou Boris Janković osvojio zlatnu medalju u kategoriji do 66 kilograma, ovog četvrtka zablistao je njegov kolega iz državnog tima, Veljko Varničić.

On je, naime, postao šampion EJOF-a u kategoriji do 73 kilograma i tako uveličao sjajan učinak srpske delegacije na ovom svojevrsnom "pogledu u budućnost" olimpijskih sportova.

Nedugo zatim, bronzu je osvojila i mlada srpska džudistkinja Nina Andrić i to u kategoriji do 63 kilograma.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu