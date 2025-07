"IDIOTI, SELJAČINE, KRETENI I SMRADOVI!" Selektor Hrvatske brutalno napao igrače, ceo region u šoku

STRAŠAN skandal stiže nam iz komšiluka. Hrvatski mediji ostali su u šoku pošto je portal "Sportcom.hr" objavio snimak selektora U21 rukometne reprezentacije te zemlje, Borisa Dvoršeka, koji je u svlačionici žestoko izvređao svoje igrače.

Foto: Profimedia

Sve se desilo na U21 Svetskom prvenstvu gde su Hrvati završili kao 12. a na snimku koji možete poslušati OVDE čuje se kako Dvoršek na sramotan način vređa rukometaše.

- Imate nešto za reći? Nemate? Dosta ste toga rekli na terenu o sebi, ništa što mi ne znamo. Znamo da ste vi idioti, da ste vi kreteni i da ste totalno neperspektivna generacija. To što vas lažemo da izvučemo od vas neki maksimum to je priča za malu decu. Mi znamo u savezu da je ovo neperspektivna generacija i da je treba što pre izbaciti napolje, da nas ne je... i da ne trošimo novac na nju. To znamo. Nema perspektive ni kod jednog od vas. To govori činjenica da niko od vas ne igra ni u Zagrebu ni u Nekseu, ni Sesvetama, to su jedina tri kluba koji valjaju - rekao je on, pa ušao u seriju psovki:

- Od vas nema ništa,to mi jasno. I drago mi je da ste to dokazali. Vi da možete bolje, vi bi odigrali bolje. Ali ne možete. Vi se niste naspavali, oni su se naspavali, vama je rano, Austrijancima nije, vama svira himna, svira i Austrijancima i imaju ponos. Vi nemate ponos jer vas boli k..., vi ste sebi najvažniji na svetu. Zato što ste kreteni, seljačine, smradovi. J... vam ja majku u usta da vam j...smrdljivu svima!

Gnusne uvrede i psovke potom je zamenio pretnjama i to kapitenu ove generacije.

- Samo me gledaj, samo me gledaj, šupčino jedna. Samo me gledaj. I ti si kapiten, ti si k... moj - rekao je Dvoršek, a kada mu je kapiten odgovorio sa "Kako to možete?", on je dodao:

- Od... i zaveži dok ja pričam. Imaš kući s kim razgovarati, ovde sam ja glavni!

Na kraju se sve završilo tako što je Dvoršek podneo ostavku, ali je ovaj snimak šokirao i zgrozio region.