"OVO JE ZA SRBIJU"! Emotivan govor Novaka Đokovića u olimpijskom selu

Olimpijsko zlato zaokružilo je kolekciju Novaka Đokovića, i sa ukupno 99. titulom u karijeri, najbolji teniser svih vremena je zvanično osvojio sve najvažnije trofeje u belom sportu. Ovaj monumentalni uspeh ispraćen je emocijama – suzama radosnicama, osmesima i trenucima zajedničkog slavlja sa timskim kolegama u olimpijskom selu.

FOTO: Đ. Samoilović

Nakon osvajanja zlatne medalje, Đoković je poveo kolo sa ostalim srpskim sportistima, a potom održao emotivan govor koji je inspirisao sve prisutne.

– Hvala, ovo nisam očekivao na ovaj način, ulepšali ste mi ovaj uspeh. Ovo je naravno uspeh svih nas, Srbije, ovo je medalja za Srbiju, ali pre svega želim da kažem da ste me zadužili. Ovo nikada neću zaboraviti u životu, ovo što ste mi ovde priredili , ovo je nešto najlepše od mojih kolega, mojih sportista, najboljih u Srbiji. Ja želim da vam dam pelcer sa ovim zlatom.

Iako nije želeo da previše duži svoj govor, Đoković je iskoristio priliku da prenese poruku nade i upornosti svojim kolegama sportistima.

– Ne želim da razvlačim priču, ali imam osećaj da treba da kažem ovo, a to je da u životu stvarno, ali stvarnoi ništa nije nemoguće. Ovo su moje pete OI, preko dvadeset godina se bavim profesionalnim tenisom koji dosta troši . Osvojio sam bronzu u Pekingu, posle sam toga igrao nekoliko polufinala, to je prepreka koju nikada nisam mogao da prebrodim u životu do Pariza. Verovao sam da se ovde nije desilo nastavio bih dalje. Ono što hoću da kažem je da će uvek biti nova šansa, vodite računa o sebi, potrudite se da svakim danom budete najbolji, ne samo na takmičenju – zaključio je Nole.

BONUS VIDEO: VESELI SE SRPSKI RODE: Novak Đoković je ovako proslavio zlato na Olimpijskim igrama

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.