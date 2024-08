"CELE GODINE NIJE POBEDIO NIJEDNOG TOP 10 IGRAČA..." Ovako je najveći Novakomrzac reagovao na Đokovićevo olimpijsko zlato

Novak Djokovic is the first player to win the Golden Djokémon.



🐨—🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

🌴—🏆🏆🏆🏆🏆

🐬—🏆🏆🏆🏆🏆🏆

🎲—🏆🏆

🐂—🏆🏆🏆

🍝—🏆🏆🏆🏆🏆🏆

🐌—🏆🏆🏆

🍓—🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

🌍—🥇

🍁—🏆🏆🏆🏆

🎢—🏆🏆🏆

🗽—🏆🏆🏆🏆

🍜—🏆🏆🏆🏆

🎪—🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

🎱—🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 4, 2024