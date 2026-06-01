DULE, OVO JE ZA TEBE! Trener Spartaka tituli posvetio Dušku Vujoševiću

Trener košarkaša Spartaka Vladimir Jovanović izjavio je sinoć u Nišu da je srećan zbog osvajanja titule prvaka Srbije i naveo da je ekipa iz Subotice imala zahtevnu sezonu.

Košarkaši Spartaka osvojili su prvu titulu prvaka Srbije, pošto su sinoć u finalu Završnog turnira KLS u Nišu posle produžetka pobedili FMP rezultatom 76:73.

"Da se zahvalim i čestitam ekipi FMP-a na postignutom rezultatu i kvalitetnoj utakmici. Rekao sam da imaju karakter, da su uticali na nas u pojedinim trenucima. Moram da im čestitam i na načinu kako su se ponašali pre, za vreme i nakon utakmice, što je za svaku pohvalu", rekao je Jovanović na konferenciji za medije.

Trener Spartaka se potom zahvalio svom timu.

"Moram da se zahvalim mom timu gde smo mi imali kvalitetnu formu, uspeli smo da se izborimo sa zahtevnom sezonom, ostali smo zajedno, ova sezona, računajući utakmice i u ABA ligi, gde smo vezali neke jako dobre utakmice, pa do jakog finiša u smislu utakmica u plejinu i na kraju smo došli na ovaj F4. Danas smo veći deo utakmice vodili, ali igrali smo protiv izuzetnog protivnika. Moram da se zahvalim i predsedniku i svim ljudima koji vode ovaj klub, mom stručnom štabu koji je fenomenalan. Oni su zajedno sa mojim igračima zaslužni", naveo je Jovanović.

"Za tri godine smo porasli kao klub. Ono što je jako bitno, nismo grešili što se tiče ljudskih kvaliteta. Ovih 14 igrača, fenomenalni su momci, rekao sam im i pred i posle utakmice - ja sam dosta težak, međutim, ja sam kao čovek napredovao uz njih, a to može samo ako imaš dobre ljude pored sebe. Bili su mi podrška da iznesemo ovu tešku sezonu. Na kraju sve što smo ove godine radili došla je kruna", dodao je trener Spartaka.

Jovanović je pomenuo i legendarnog trenera Duška Vujoševića, koji je preminuo 8. aprila.

"Moj period u Partizanu je bio jako dug, Dule je imao ogroman uticaj na mene. Kao mlad trener i čovek normalno da tada menjate ličnost, ljudi koji nisu u tim velikim klubovima to ne znaju. Posle toga prakitčno vi počinjete normalno da usklađujete svoj personaliti u ono što ste dobili", istakao je Jovanović.

On je naveo da je srećan zbog šampionske titule sa Spartakom.

"Ne može da se meri količina sreće. Bio sam jako mlad tada, u mnogome moje lično stanje, pričamo o emocijama zavisi od okoline. Pet trofeja sa Partizanom, to su bili moji prvi trofeji. Međutim, kada sam video koliko je Saša Danilović bio srećan posle te ABA lige, to me čini srećnim. Drago mi je što sam i ove ljude učinio srećnim, uložili su sve da ovaj klub funkcioniše. Drago mi je da su ovde ljudi došli šest sati i bili srećni. To me sve čini srećnim. Zbog toga sam najsrećniji. Naravno da se radujem i zbog porodice", rekao je Jovanović.

Trener Spartaka je potom i analizirao igru svog tima u finalu KLS.

"Ogromna potrošnja. Promenili su petorku, odigrali su svič odbranu, energetski smo mi pali, utakmica zahtevna. Onda smo prestali da napadamo reket, šutirali smo, na drugoj strani su oni to radili daleko bolje gde su konstantno bili na liniji za slobodna bacanja. Bili smo inferiorni u napadu, nismo gradili spejsing, možda sam i sumnjao da možemo da damo slobodna bacanja u tom trenutku. Promena odbrane, a i tajming je bio takav da su to uradili kada smo mi bili malo iscrpljeni", naveo je trener Spartaka.

Jovanović je na kraju pobedu posvetio, kako je objasnio, dvojici veoma važnih ljudi u njegovom životu.

"Pomenuo sam Duleta i sve ovo što se desilo ova tri dana moram da posvetim njemu. Napravio je ogroman uticaj na mene u svim sferama, nisam imao priliku i nisam želeo da to radim, imali smo jedan odličan odnos. Rekao bih da je to bila jedna privilegija i kao trener i kao čovek. Ovaj trofej moram da posvetim i kumu koji je u međuvremenu preminuo, bio je na toj polufinalnoj seriji sa Zvezdom prošle godine i zbog mene postao navijač Spartaka", zaključio je Jovanović.