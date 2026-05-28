NI SRBIJA NI GRČKA: Andrej Stojaković doneo odluku koju niko nije očekivao

ŠTA mu bi?

FOTO: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Naime, nedavno je Andrej Stojaković najavio da će odlučiti za koju reprezentaciju će nastupati nakon što završi pripreme za NBA draft. Srbija i Grčka su čekali sa nestrpljenjem odluku sina legendarnog Predraga Peđe Stojakovića, ali...

Andrej Stojaković je u noći između srede i četvrtka povukao šokantan potez, odustao je od učešća na NBA draftu, pa će nastaviti da gradi svoju karijeru na Univertizetu Ilinoj.

Stojaković ima 21 godinu, visok je 201 centimetar i igra na pozicijama krila i beka. Prošle sezone imao je zapaženu ulogu kao šesti igrač Ilinoja i prosečno je beležio 13,8 poena i 4 skoka u proseku.

Stojaković je privukao pažnju na „NBA draft kombajnu“ – zvaničnom merenju fizičkih i tehničkih karakteristika učesnika drafta – zahvaljujući impresivnom odrazu.

Prethodno se prijavio na draft, ali i zadržao pravo da od njega odustane i vrati se na koledž – što je i učinio.

Inače, predstojeći NBA draft će biti održan 23. i 24. juna u Berkliz centru, domu košarkaša Bruklin Netsa.