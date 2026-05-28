NI SRBIJA NI GRČKA: Andrej Stojaković doneo odluku koju niko nije očekivao
ŠTA mu bi?
Naime, nedavno je Andrej Stojaković najavio da će odlučiti za koju reprezentaciju će nastupati nakon što završi pripreme za NBA draft. Srbija i Grčka su čekali sa nestrpljenjem odluku sina legendarnog Predraga Peđe Stojakovića, ali...
Andrej Stojaković je u noći između srede i četvrtka povukao šokantan potez, odustao je od učešća na NBA draftu, pa će nastaviti da gradi svoju karijeru na Univertizetu Ilinoj.
Stojaković ima 21 godinu, visok je 201 centimetar i igra na pozicijama krila i beka. Prošle sezone imao je zapaženu ulogu kao šesti igrač Ilinoja i prosečno je beležio 13,8 poena i 4 skoka u proseku.
Stojaković je privukao pažnju na „NBA draft kombajnu“ – zvaničnom merenju fizičkih i tehničkih karakteristika učesnika drafta – zahvaljujući impresivnom odrazu.
Prethodno se prijavio na draft, ali i zadržao pravo da od njega odustane i vrati se na koledž – što je i učinio.
Inače, predstojeći NBA draft će biti održan 23. i 24. juna u Berkliz centru, domu košarkaša Bruklin Netsa.
NOVAK ĐOKOVIĆ U ŠOKU! Novinari mu saopštili vesti iz Pariza, Srbin totalno zatečen
28. 05. 2026. u 07:01
DUŠAN VLAHOVIĆ PRESEKAO! To bi bilo to, tresu se Apenini
28. 05. 2026. u 06:50
ĐOKOVIĆ DOSTIŽE RADNU TEMPERATURU: Domaći teniser mu ne bi smeo predstavljati problem u drugom kolu Rolan garosa
Novak Đoković konačno je upisao prvu pobedu na šljaci ove sezone i polako podiže formu pred najbitnije mečeve, današnji rival biće mu malo poznati Valentan Roje koji ne bi smeo predstavljati težak zadatak u drugom kolu Rolan garosa (15.00).
27. 05. 2026. u 07:20
ENGLESKA U ŠOKU: Kapiten Mančester junajteda se odrekao engleskog i uzeo RUSKO državljanstvo!
Najnovije vesti iz fudbala su pomalo neverovatne.
26. 05. 2026. u 19:49
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
