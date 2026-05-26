KAKAV OBRT! Ništa od Panatinaikosa, Željko Obradović preuzima drugog evropskog giganta

Najtrofejni evroligaški trener Željko Obradović uskoro bi trebalo da se oglasi po pitanju toga koji klub će preuzeti nakon neslavnog rastanka sa Partizanom, a pouzdani izvori u Kataloniji spekulišu da bi to mogla biti Barselona.

Kako prenosi "Mundo deportivo" Obradović je u internim razgovorima sa najbližima odlučio da posle Fajnal-fora ubrza proces odlučivanja koga će voditi u narednoj sezoni.

Iako je posle turbulentne nedelje sa Erginom Atamanom delovalo da bi mogao da se vrati u Panatinaikos, izvestan odlazak Ćavija Paskvala u Dubai naterao je čelnike Barselone da bes navijača ublaže dolaskom najtrofejnijeg evropskog trenera.

Podsećanja radi, je ostavku na mesto šefa struke Partizan podneo 25. novembra i odlučio da uzme "odmor" do kraja sezone. Videćemo kakva je Obradovićeva budućnost, ali potpuno je jasno da on može da bira gde želi da radi, kao i to da može u miru da razmatra brojne ponude.

