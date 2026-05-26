Košarka

KAKAV OBRT! Ništa od Panatinaikosa, Željko Obradović preuzima drugog evropskog giganta

Новости онлине

26. 05. 2026. u 10:37

IZNENAĐUJUĆA vest dolazi iz sveta košarke!

Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Najtrofejni evroligaški trener Željko Obradović uskoro bi trebalo da se oglasi po pitanju toga koji klub će preuzeti nakon neslavnog rastanka sa Partizanom, a pouzdani izvori u Kataloniji spekulišu da bi to mogla biti Barselona.

Kako prenosi "Mundo deportivo" Obradović je u internim razgovorima sa najbližima odlučio da posle Fajnal-fora ubrza proces odlučivanja koga će voditi u narednoj sezoni.

Iako je posle turbulentne nedelje sa Erginom Atamanom delovalo da bi mogao da se vrati u Panatinaikos, izvestan odlazak Ćavija Paskvala u Dubai naterao je čelnike Barselone da bes navijača ublaže dolaskom najtrofejnijeg evropskog trenera.

Podsećanja radi, je ostavku na mesto šefa struke Partizan podneo 25. novembra i odlučio da uzme "odmor" do kraja sezone. Videćemo kakva je Obradovićeva budućnost, ali potpuno je jasno da on može da bira gde želi da radi, kao i to da može u miru da razmatra brojne ponude.

