PRIPADNICI posade protivvazdušnog raketnog sistema Osa iz 74. odvojene gardijske motorizovane brigade grupe snaga „Centar“ uništili su tri drona ukrajinskih oružanih snaga u sektoru Dobropilje.

MOD Rusije

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, među uništenim ciljevima bili su izviđački dron i dva jurišna bespilotna aviona.

Prema navodima odeljenja, tokom borbenog dežurstva, sredstva za vazdušno osmatranje otkrila su približavanje vazdušnih ciljeva. Informacije o njihovoj lokaciji i putanji leta brzo su prosleđene posadi protivvazdušnog raketnog sistema.

Nakon što je dobila oznaku cilja, posada „Ose“ je brzo aktivirala sistem za borbenu gotovost, fiksirala dronove za automatsko praćenje i, nakon potvrde ciljeva, lansirala protivvazdušne rakete. Sva tri drona su uništena. Pogotke su potvrdili objektivni sistemi za praćenje.

Ministarstvo odbrane je napomenulo da posade protivvazdušnog raketnog sistema „Osa“ obezbeđuju 24/7 protivvazdušnu odbranu jedinica grupe snaga „Centar“, kao i područja u kojima se nalazi osoblje i vojna oprema. Radarska oprema sistema omogućava blagovremeno otkrivanje i efikasno dejstvo na neprijateljske izviđačke i jurišne dronove.

Raketni sistem PVO „Osa” je samohodni sistem kratkog dometa, namenjen za dejstvo u svim vremenskim uslovima i zaštitu trupa i vitalnih objekata od različitih sredstava vazdušnog napada, uključujući letelice sa posadom i bespilotne letelice.

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