KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota

NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!

Najbolji srpski košarkaš, Nikola Jokić nije ni ove godine uspeo da dođe do MVP priznanja za najboljeg košarkaša regularnog dela sezone, iako je do samog kraja bio u najužoj konkurenciji za tako nešto. Umesto njega, na tronu je drugu godinu u nizu Šej Gildžes Aleksander, prenosi Šams Čaranija sa ESPN-a.

Breaking: Oklahoma City Thunder's Shai Gilgeous-Alexander has won his second consecutive NBA Most Valuable Player award, becoming the 14th player in league history to win back-to-back MVPs, multiple sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 17, 2026

Tako je Šej Giledžes Aleksander, saigrač našeg Nikole Topića iz Oklahome, postao 14. igrač u istoriji NBA lige koji je osvojio nagradu za MVP-a u dve uzastopne sezone.

Kada su brojke u pitanju, Nikola Jokić je ove sezone u proseku beležio 27,7 poena po meču uz 12,9 skokova i 10,7 asistencija, a imao je 56,9% uspešnosti na šutu iz igre.

Što se Šeja tiče, on je svoju igru bazirao na poenima, pa je tu efikasniji od Jokića sa 31,1 poenom po meču, dok je imao i 4,3 skokova i 6,6 asistencija. Iz igre je imao uspešnost od 55,3%.

