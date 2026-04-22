Otkriveno! Evo šta se dešavalo u svlačionici Zvezde na poluvremenu meča sa Barselonom

22. 04. 2026. u 10:23

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Barselone sa 80:72 u okviru plej-ina Evrolige, čime su okončali ovogodišnju sezonu u elitnom takmičenju.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Nakon meča, svoje utiske izneo je i Džordan Nvora, jedan od istaknutijih u redovima crveno-belih. Nigerijac je otkrio  da je trener Saša Obradović tokom poluvremena tražio od igrača da igraju zajendo, ali da ga nisu poslušali.

- Rekao je da moramo da skačemo, da igramo zajedno, da budemo na istoj talasnoj dužini. Ali, kao što sam rekao, nismo to uradili. Izašli smo u drugo poluvreme i nismo ispoštovali dogovor - igrali smo akcije, ali svih pet igrača je radilo nešto drugo u odnosu na ono što je bilo dogovoreno. Baš teška utakmica - kazao je za Meridian sport Džordan Nvora.

Nigerijac se obratio i navijačima, a sudeći po izjavi trebalo bi da ostane u Crvenoj zvezdi i naredne sezone, a ugovor ima do kraja 2026/2027.

- Moja poruka za njih je, pre svega, izvinjenje zbog ovog poraza. Znam da nismo odradili svoj posao i da vas nismo učinili ponosnim. Ali, na kraju dana, kao što sam rekao, naučićemo iz ovoga. Bićemo bolji sledeće godine, a još uvek imamo ABA ligu i domaću ligu Srbije za koje se borimo i u kojima možemo da osvojimo trofeje. Bićemo bolji za vas, sigurno - obećao je Nvora.

