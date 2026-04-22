Saša, ovo ti nije trebalo! Evo zbog čega je razapet trener Crvene zvezde

Košarkaši Crvene zvezde su eliminisani iz Evrolige nakon poraza od Barselone u plej-inu rezultatom 80:72.

Najpouzdaniji domaći igrač, kapiten Crvene zvezde, Ognjen Dobrić, uzdanica već više od decenije, nije pipnuo parket u Barseloni.

Crveno-beli nisu ličili ni na šta ni u odbrani ni u napadu, a apsolutno je neshvatljivo da trener u najvažnijoj utakmici ne računa na lidera...

- Ništa sa Dobrićem se nije desilo, taktička odluka - objasnio je iskusni strateg.

I čini se da je baš tu pogrešio. Navijači Zvezde su mu žestoko zamereli i razapeli ga zbog reprezentativca Srbije.

Nije ovo prvi slučaj da Dobrić nije dobio priliku koju zaslužuje. Celu evroligašku sezonu beleži prosek od 12 minuta po utakmici, a svi se dobro sećaju utakmice protiv Pariza koja je možda i poslednji nastup kluba sa Malog Kalemegdana dostojan statusa plej-of ekipe.

Ta pobeda stigla je upravo na pogon Dobrića, koji je u prvom poluvremenu vezao tri trojke za dvocifrenu prednost.

Međutim, nije ga Obradović video na parketu u Blaugrani, a neće ni plej-of Evrolige.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

