Saša, ovo ti nije trebalo! Evo zbog čega je razapet trener Crvene zvezde

22. 04. 2026. u 09:20

Košarkaši Crvene zvezde su eliminisani iz Evrolige nakon poraza od Barselone u plej-inu rezultatom 80:72.

Саша, ово ти није требало! Ево због чега је разапет тренер Црвене звезде

Foto: N.Skenderija

Najpouzdaniji domaći igrač, kapiten Crvene zvezde, Ognjen Dobrić, uzdanica već više od decenije, nije pipnuo parket u Barseloni.

Crveno-beli nisu ličili ni na šta ni u odbrani ni u napadu, a apsolutno je neshvatljivo da trener u najvažnijoj utakmici ne računa na lidera...

- Ništa sa Dobrićem se nije desilo, taktička odluka - objasnio je iskusni strateg.

I čini se da je baš tu pogrešio. Navijači Zvezde su mu žestoko zamereli i razapeli ga zbog reprezentativca Srbije.

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

 

Nije ovo prvi slučaj da Dobrić nije dobio priliku koju zaslužuje. Celu evroligašku sezonu beleži prosek od 12 minuta po utakmici, a svi se dobro sećaju utakmice protiv Pariza koja je možda i poslednji nastup kluba sa Malog Kalemegdana dostojan statusa plej-of ekipe.

Ta pobeda stigla je upravo na pogon Dobrića, koji je u prvom poluvremenu vezao tri trojke za dvocifrenu prednost. 

Međutim, nije ga Obradović video na parketu u Blaugrani, a neće ni plej-of Evrolige. 

Dok ističe rok dvonedeljnog primireka koje je prekinulo napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

21. 04. 2026. u 14:03

