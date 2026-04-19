Nekoliko sati pred večiti derbi: Nvora ozbiljno "pecnuo" Partizan! Grobari mu ovo neće zaboraviti!

Utakmica se igra od 19.30 časova u Beogradskoj areni.

Crvena zvezda večeras igra novi večiti derbi, protiv Partizana u ABA ligi, ali su misli kluba s Malog Kalemegdana na utakmicu plej-ina protiv Barselone.

Tako bar smatra Džordan Nvora, košarkaš crveno-belih, uoči okršaja sa braniocem titule, naglašavajući da je fokus njegovog tima prvenstveno usmeren ka Kataloncima.

Crvena zvezda je osnovni deo takmičenja u Evroligi okončala na 10. mestu, zbog čega će put do četvrtfinala morati da traži kroz plej-in.

Tamo Obradovićevu ekipu najpre očekuje duel sa Barselonom, već u utorak, a samo 48 sati ranije sledi okršaj protiv Partizana u poslednjem kolu Top 8 faze ABA lige.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images Želela je Zvezda da odloži večiti derbi, da bi se što bolje spremila za gostovanje u Blaugrani, ali je i od Partizana i od ABA lige dobila odričan odgovor. Zbog toga će večeras od 19.30 časova istrčati na parket Beogradske arene, ali su mislima već u Španiji. To potvrđuje i izjava Nvore koji je kao prioritet izdvojio utakmicu sa Barselonom, pre večitog derbija, koji za tima sa Malog Kalemegdana nema rezultatski značaj, osim rezultatskog prestiža. "Naravno da je utakmica sa Partizanom od velike važnosti, ali trenutno nam je najveći fokus meč sa Barselonom, zbog svega što može da nam donese", rekao je Nvora za Meridiansport.

Na pitanje da li rezultat derbija sa Partizanom može da utiče na ekipu u meču sa Barselonom, kaže:

"Ne, to moramo da ostavimo iza sebe i fokusiramo se na sledeću utakmicu. To je najvažnije", nastavio je bivši igrač Efesa.

Tačka na ligaški deo sezone je stavljena – Zvezda je ostvarila rekordan broj pobeda, ali je ponovo završila kao desetoplasirana.

"Mislim da smo odigrali dobro, ali mogli smo i bolje. Izgubili smo neke utakmice koje nismo smeli, ali smo dobili i neke koje niko nije očekivao da hoćemo. Sezona još nije gotova – nadamo se da ćemo igrati dobro u plej-inu i nastaviti dalje", zaključio je Nvora.

