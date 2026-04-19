Nekoliko sati pred večiti derbi: Nvora ozbiljno "pecnuo" Partizan! Grobari mu ovo neće zaboraviti!
Utakmica se igra od 19.30 časova u Beogradskoj areni.
Crvena zvezda večeras igra novi večiti derbi, protiv Partizana u ABA ligi, ali su misli kluba s Malog Kalemegdana na utakmicu plej-ina protiv Barselone.
Tako bar smatra Džordan Nvora, košarkaš crveno-belih, uoči okršaja sa braniocem titule, naglašavajući da je fokus njegovog tima prvenstveno usmeren ka Kataloncima.
Crvena zvezda je osnovni deo takmičenja u Evroligi okončala na 10. mestu, zbog čega će put do četvrtfinala morati da traži kroz plej-in.
Tamo Obradovićevu ekipu najpre očekuje duel sa Barselonom, već u utorak, a samo 48 sati ranije sledi okršaj protiv Partizana u poslednjem kolu Top 8 faze ABA lige.
Na pitanje da li rezultat derbija sa Partizanom može da utiče na ekipu u meču sa Barselonom, kaže:
"Ne, to moramo da ostavimo iza sebe i fokusiramo se na sledeću utakmicu. To je najvažnije", nastavio je bivši igrač Efesa.
Tačka na ligaški deo sezone je stavljena – Zvezda je ostvarila rekordan broj pobeda, ali je ponovo završila kao desetoplasirana.
"Mislim da smo odigrali dobro, ali mogli smo i bolje. Izgubili smo neke utakmice koje nismo smeli, ali smo dobili i neke koje niko nije očekivao da hoćemo. Sezona još nije gotova – nadamo se da ćemo igrati dobro u plej-inu i nastaviti dalje", zaključio je Nvora.
BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku
