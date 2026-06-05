SMEDEREVO KAO HIROŠIMA, U PAR SEKUNDI RAZNETA POLOVINA GRADA: Danas je 85 godina od najveće eksplozije nemačke municije u okupiranoj Srbiji

PRE ravno 85 godina, Smederevo je bilo srpska Hirošima. Da nije bilo zidina tvrđave, kako tvrde istoričari, ovaj grad na Dunavu više ne bi postojao.

Foto: Arhiva Muzej Smederevo

Ogromna eksplozija municije nemačke vojske u Smederevskoj tvrđavi, 5. juna 1941, u 14.14 je gotovo sravnila grad sa zemljom, budući da se udarni talas kretao brzinom od pet kilometara u sekundi i imao snagu od 10 miliona konjskih snaga što je jačina atomskih bombi koje su, četiri godine kasnije, bačene na Hirošimu.

Ipak, i danas, osam i po decenija od ove tragedije, mnoge činjenice o njoj i dalje su nepoznanica, među njima i dve najvažnije: broj žrtava i uzrok eksplozije.

Poslednja istraživanja navode da je to bila serija eksplozija koje su bacale u vazduh svu munciju, naoružanje, delove građevina i vozova, drveće, ali i ljude, budući da je u trenutku eksplozije, prema nemačkim vojnim dokumentima, u Smederevskoj tvrđavi bilo je oko 374 tone TNT u buradima, 2.800 tona municije svih vrsta sa 172 tone eksploziva i baruta kao i 425.000 detonatora. Osim toga, tokom eksplozije, na grad se sručilo najmanje 4.000 tona kamena iz zidina tvrđave.

Bilo naloženo izmeštanje ZBOG velikog rizika usled neuslovnog čuvanja, visoki nemački oficiri naložili su 27. maja 1941. zatvaranje skladišta municije u Smederevskoj tvrđavi i prebacivanje na adekvatnije mesto. No različiti razlozi to su usporili. Zabrinjavajuća je bila i upozoravajuća manja eksplozija, 3. juna, ali bez većih posledica. Dva dana kasnije, gotovo u isto vreme, dogodila se apokalipsa.

Taj "uragan" je za nekoliko sekundi razneo polovinu grada, a eksplozija i potres čuli su se i osetili i 50 kilometara od Smedereva. Prema nemačkim izvorima, 70 odsto svih kuća "više-manje je uništeno", a najstrašnija razaranja bila su u delu smederevskog Kalemegdana oko Železničke stanice, unutar Smederevske tvrđave i oko nje, kao i u širem središtu grada. Prema podacima tadašnje komisije, od 2.400 kuća, samo 25 je ostalo neoštećeno. Ostalo je, takođe, svedočanstvo na fotografiji na kojoj se vidi da je od eksplozije na tvrđavi nastao krater širok 50 i dubok devet metara.

Teorije o uzroku ekplozije su različite, od nesrećnih okolnosti, preko akta britanske obaveštajne službe, do sabotaže lokalnih komunista.

Ni broj poginulih nije precizan, a kreće se od 500 do čak 4.500. Bilo je i nekoliko hiljada povređenih, od oko 11.000 žitelja koliko ih je Smederevo tada imalo. Tela poginulih su zbog straha od epidemije sahranjivana na brzinu u masovnim grobnicama na Starom groblju, a na spomen-kosturnici, podignutoj 1942, upisano je 485 imena.