ŠOU JOKIĆA I DONČIĆA: Nikola mu lupio ćušku, Luka ga odmah opsovao! (VIDEO)
Luka Dončić i Nikola Jokić sjajno se zabavljaju pred Ol Star meč.
Jokić je stajao iz Dončića na zvaničnom fotografisanjz, pa je rešio da mu lupi jednu "ćušku". Naravno, Luka mu nije ostao dužan...
Opsovao je na srpskom: "Mamu ti j****", a onda pesnicom udario Srbina u nezgodno mesto
.
Pogledajte kako je to izgledalo:
