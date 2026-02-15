ŠOU JOKIĆA I DONČIĆA: Nikola mu lupio ćušku, Luka ga odmah opsovao! (VIDEO)

Luka Dončić i Nikola Jokić sjajno se zabavljaju pred Ol Star meč.

Foto: Profimedia

Jokić je stajao iz Dončića na zvaničnom fotografisanjz, pa je rešio da mu lupi jednu "ćušku". Naravno, Luka mu nije ostao dužan...

Opsovao je na srpskom: "Mamu ti j****", a onda pesnicom udario Srbina u nezgodno mesto

.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Team World ?



Featuring some Luka and Jokić shenanigans ? pic.twitter.com/F6twm682Xr — NBA (@NBA) February 14, 2026