ŠOU JOKIĆA I DONČIĆA: Nikola mu lupio ćušku, Luka ga odmah opsovao! (VIDEO)

Filip Milošević

15. 02. 2026. u 09:33

Luka Dončić i Nikola Jokić sjajno se zabavljaju pred Ol Star meč.

ШОУ ЈОКИЋА И ДОНЧИЋА: Никола му лупио ћушку, Лука га одмах опсовао! (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

Jokić je stajao iz Dončića na zvaničnom fotografisanjz, pa je rešio da mu lupi jednu "ćušku". Naravno, Luka mu nije ostao dužan...

Opsovao je na srpskom: "Mamu ti j****", a onda pesnicom udario Srbina u nezgodno mesto

.

Pogledajte kako je to izgledalo:

HITNO: Šešelj otkrio šta je neophodno

