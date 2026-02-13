Svet

JAPAN ZAPLENIO KINESKI BROD, UHAPŠEN KAPETAN: Rastu tenzije na Pacifiku

P. Đurđević

13. 02. 2026. u 08:27

JAPANSKE vlasti zaplenile su kineski ribarski brod i uhapsile njegovog kapetana zbog toga što se navodno oglušio u naređenje da se zaustavi dok se nalazio u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Japana, saopštila je danas japanska Agencija za ribarstvo.

Foto: Profimedia

Kako se navodi, 47-godišnji kapetan ribarskog broda Ženg Nianli, uhapšen je u četvrtak i optužen da je pokušao da izbegne inspekciju na brodu koju je izvršio japanski službenik za kontrolu ribarstva oko 170 kilometara jugozapadno od ostrva Mešima u Gotu, kod prefekture Nagasaki, prenosi Kjodo.

Regionalna kancelarija Agencije navodi da je plovilo imalo posadu od 11 ljudi i opisano je kao "ribarski brod sa velikim mrežama", obično poznat po lovu ribe poput skuše.

Glavni sekretar kabineta Japana Minoru Kihara rekao je da će, dok istraga o slučaju traje, japanska vlada delovati "odlučno" sprovođenjem zakona kako bi sprečila i odvratila nezakonite operacije stranih ribarskih brodova.

Foto: Profimedia

Kineski ribarski brod je takođe prvi strani ribarski brod koji je Japanska agencija za ribarstvo zaplenila ove godine. Prošle godine, zaplenjena su dva strana ribarska broda, jedan tajvanski i jedan južnokorejski.

(Tanjug)

