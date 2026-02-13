JAPAN ZAPLENIO KINESKI BROD, UHAPŠEN KAPETAN: Rastu tenzije na Pacifiku
JAPANSKE vlasti zaplenile su kineski ribarski brod i uhapsile njegovog kapetana zbog toga što se navodno oglušio u naređenje da se zaustavi dok se nalazio u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Japana, saopštila je danas japanska Agencija za ribarstvo.
Kako se navodi, 47-godišnji kapetan ribarskog broda Ženg Nianli, uhapšen je u četvrtak i optužen da je pokušao da izbegne inspekciju na brodu koju je izvršio japanski službenik za kontrolu ribarstva oko 170 kilometara jugozapadno od ostrva Mešima u Gotu, kod prefekture Nagasaki, prenosi Kjodo.
Regionalna kancelarija Agencije navodi da je plovilo imalo posadu od 11 ljudi i opisano je kao "ribarski brod sa velikim mrežama", obično poznat po lovu ribe poput skuše.
Glavni sekretar kabineta Japana Minoru Kihara rekao je da će, dok istraga o slučaju traje, japanska vlada delovati "odlučno" sprovođenjem zakona kako bi sprečila i odvratila nezakonite operacije stranih ribarskih brodova.
Kineski ribarski brod je takođe prvi strani ribarski brod koji je Japanska agencija za ribarstvo zaplenila ove godine. Prošle godine, zaplenjena su dva strana ribarska broda, jedan tajvanski i jedan južnokorejski.
(Tanjug)
