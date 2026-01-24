JOKIĆ GLEDAO ČUDO! Denver bez pola tima nakon drame bacio na kolena Janisa Adetokumba (VIDEO)

DENVER Nagetsi savladali su nakon velike drame Milvoki Bakse 102:100 (21:21, 27:21, 30:21, 24:37).

FOTO : Tanjug/AP

Nakon dva uzastopna poraza, povredama desetkovani Nagetsi vratili su se na pobednički niz.Juče je savladao Vašington vizardse, a danas je u neizvesnoj završnici izvukao pobedu u Milvokiju protiv Janisa Adetokumba.

Kao i obično u poslednje vreme, dugačka je lista igrača na koje Dejvid Adelman nije mogao da računa. Uz Nikolu Jokića, nisu igrali ni Pejton Votson, Jonas Valančjunas, Džamal Mari, Kameron Džonson, Kristijan Braun i Tamar Bejts.

Nikakav problem to nije bio za ekipu iz Kolorada.

Svojih pet minuta dočekao je Julijan Stroter. Sa 20 postignutih poena i pet skokova odigrao je najbolju utakmicu u sezoni. Pratio ga je Tim Hardavej sa 17 poena, dok je 15 ubacio Brus Braun. Sa 13 su doprineli Aron Gordon i Džejlen Piket.

Posle prilično izjednačenog prvog poluvremena, tokom kojeg niko nije stekao prednost veću od šest poena, gosti su u trećoj deonici napravili ozbiljniju zalihu. Ušli su u poslednjih 12 minuta sa velikih plus 15 (63:78), a ubrzo je razlika narasla i do najubedljivijih plus 23 - 63:86.

Ipak, Milvoki se nije predao. Po ubrzanom postupku je "topio" zaostatak i uspeo meč da uvede u dramatičnu završnicu, ali ostao je bez preokreta. Preživeo je Denver dve trojke Rajana Rolinsa u poslednjem minutu.

Imao je domaćin i šut za pobedu nakon što je Džejlen Piket promašio drugo slobodno bacanje, ali Kajl Kuzma nije pogodio uz zvuk sirene sa gotovo pola terena.

Među Baksima se istakao Janis Adetokumbo sa 22 poena i 13 skokova, dok je poen manje ubacio Rajan Rolins.

Milvoki je pretrpeo peti poraz u poslednjih šest utakmica, pa je trenutno 11. na tabeli Istočne konferencije, izvan plej-in zone.

NBA liga, subota:



Atlanta - Finiks 110:103Bruklin - Boston 126:130Klivlend - Sakramento 123:118Memfis - Nju Orleans 127:133Oklahoma - Indijana 114:117Milvoki - Denver 100:102Portland - Toronto 98:110

