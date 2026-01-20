LUDNICA U MINHENU: Partizan dobio Bajern u neverovatnoj završnici

U 23. kolu Evrolige Partizan je gostovao Bajernu u Minhenu. Slavili su crno-beli rezultatom 63:67. Te je Partizan nakon sedam poraza upisao pobedu.

Četa Đoana Penjaroje igrala je bez Dvejna Vašingtona, ali to nije sprečilo ostale igrače da odlično otvore meč. Rivala su crno-beli dobrom odbranom sveli na svega sedam poena u prvoj četvrtini, dok su crno-beli pogodili četiri trojke i imali prednost 7:18.

Bajern se tokom cele prve deonice mučio sa napadom, a i crno-beli su igrali čvrstu odbranu. Bajernov šut je bio izuzetno loš - 3/14.

Kameron Pejn i Nik Kalates su odlično razigravali saigrače i bili ključni u organizaciji napada, dok je Bajern imao velikih problema u ofanzivi i tek u završnici druge četvrtine uspeo je da smanji zaostatak "praznim" minutima Partizana.

Iako je "parni valjak" imao kontrolu u većem delu susreta, serija grešaka doprinela je minimalnom vođstvu. Ofanzivan skok Bajerna je imao dosta udela u tome.

Crno-beli su šutirali 8/13 za tri poena i 4/12 za dva, dok je Bajern imao 5/12 za tri i 8/20 za dva poena. Zaista malo poena crno-belih iz reketa.

Ponovo je po Partizan kobna bila treća četvrtina, potpuno su crno-beli stali u njoj, a serijom 10:0, a crno-beli su za sedam minuta postigli isto toliko poena.

Ponovo su se desili veoma loši minuti crno-belih u kojima ništa nisu uspeli da urade. To je ono što je postalo konstantno u igri Partizana ove sezone nakon 30 minuta bilo je 50:50

Velika borba u poslednjoj deonici. Smenjivali su se timovi u vođstvu, igralo se koš za koš. Pejn i Kalates preuzeli su na startu odgovornost i održavali crno-bele u vođstvu.

Košem Bonge u poslednja tri minuta otišao je Partizan sa četiri poena prednosti, mogao je i više, promašio je Kalates otvorenu trojku, potom je u narednom napadu promašio i polaganje.

Iskupio se u samoj završnici ukradenom loptom pri rezultatu 58:63, nakon čega je dva penala dobio Bonga i u završnici nije bilo povratka za domaćina... Na kraju 63:67.

Bajern - Partizan, (4/4) 63:67 (7:18, 23:16, 16:14, 13:17) BAJERN: Dimitrijević 10, Da Silva, Ratan Mejs 4, Džifi, Vojtman, Kracer, Džesap 12, Lučić 6, Holac 7, Majk 2, Gejbrijel 13, Mekormak 9. PARTIZAN: Murinen, Osetkovski 6, Bošnjaković, Mijailović, Pokuševski, Braun 11, Pejn 16, Bonga 7, Lakić 3, Džekiri 8, Fernando 8, Kalates 8.

KRAJ MEČA

40' Lučić je pogodio trojku sedam sekundi do kraja - 63:67. Sedam sekundi do kraja, Partizan je izgubio loptu, Pejn je prešao preko pola na pritisak rivala.

39' Zakucava Gejbrijel pod košem crno-belih - 58:61. Džekiri pogađa na drugoj strani iz teške pozicije. Pogodio je potom Bonga dva penala, a Kalates odlično odbranom zatvorio put ka svom košu, da bi Pejn stavio tačku na meč 58:67

38' Au... Usamljen u uglu bio je Kalates, imao nekoliko sekundi da se namesti na šut, promašio je celu konstrukciju koša. Sada promašuje Grk i polaganje.

37' Isak Bonga pogađa uprkos dobroj odbrani Nemaca - 56:61.

34' Ksavijer Ratan-Mejs pogađa sada za dva. Velika drama u Minhenu. Pogađa na drugoj strani Pejn uz faul, pogodio je - 56:59.

33' Pogodio je Kameron Pejn trojku, vraća crno-bele u igru, ppotom Džekiri pronalazi Osetkovskog koji u ovom trenutku olimpijski bazen ne bi mogao da pogodi. Promašio je za tri. Potom Kalates pogađa uz faul - 54:56

32' Laki poeni domaćina. Promašena trojka i kontra koju je Gejbrijel krunisao zakucavanjem, a Penjaroja nakon svega traži minut odmora...

31' Stao je šut Partizanu, a Dilan Osetkovski šutira 2 od 7, iako je dobro počeo meč usledili su crni minuti. Na drugoj strani Ratan Mejs pogađa za dva - 52:50

KRAJ ČETVRTINE 16:14

30' Sterling Braun pogađa penale, a potom i Mekormak za dva. Na drugoj strani Fernando ubacuje dvojku, vraća Dimitrijević - 50:50

29' Džesap pogađa za dva. Pod košem Nemaca Fernando ubacuje dva penala - 46:46.

28' Pogađa Mekormak, deveti koš u nizu domaćina i prvo vođstvo večeras 43:41. Nadovezao se na to i Dimitrijević koji je pogodio jedan od tri penala - 44:41. Prekida sada Sterling Braun trojkom nalet domaćina - 44:44

25' Džesap sada pogađa, Bajern pravi seriju 7:0, te crno-beli ispuštaju prednost - 41:41

24' Džekiri je snažno zakucao nakon promašaja Pejna - 34:41. Holac pogađa novu trojku - 37:41, pa izgubljena lopta i laki poeni za Bavarce 39:41

23' Imao je Partizan priliku za lake poene nakon odbrane Kamerona Pejna, a Bonga je napravio faul u napadu.

22' Hejs i Gejbrijel pogodili su za dva kod domaćina, Sterling Braun pogađa za tri - 34:39

KRAJ DRUGE ČETVRTINE 23:16

20' Mekormik i Džesap vezuju poene za Bajern koji se spušta na 30:34. Na kraju Jusuf Holac pogađa i anulira vođstvo crno-belih iz prve deonice.

19' Dva puta sa penala precizan bio je Bruno Fernando - 26:34

18' Osetkovski pa Pejn pogađaju trojke za crno-bele, a Gejbrijel precizan na drugoj strani 26:32

16' Trojka Gejbrijela sada. Ubacio je sedmi poen večeras - 23:29

15'Džesap se zagrejao, pogađa još jednu trojku, potom Pejn gubi loptu, ali ne kažnjava domaćin - 20:27

14'Sada trojku pogađa i Džesap. Potom iz prvog šuta Arijan Lakić za tri precizan - 15:24.

12' Sada Kalates pogađa za tri, peta trojka crno-belih 9:21. Vraća trojku Dimitrijević.

11' Pogađa sada Dimitrijević - 9:18

Partizan posle zaista dugo vremena ima dvocifrenu prednost na kraju prve deonice, navijači u dvorani u Minhenu sa oduševljenjem gledaju dobru igru svojih pulena.

KRAJ PRVE ČETVRTINE 7:18

10' Igra se poslednji minut u deonici, Osetkovski nije uspeo pod košem da poentira, a na drugoj strani Džekiri još jednom blokira. Potom Denijels poentira za kraj

9' Džekiri i razigrava, sada Kalates pogađa, za 5:18, pa Džekiri blokira pod košem crno-belih. Dobio je nezgodan udarac i završio na parketu.

7' Džekiri ubacuje dvojku, a potom Nenad Dimitrijević pravi grešku u koracima - 5:14, da bi Džekiri još jednom poentirao.

6' Sterling Braun pogađa za tri, potom i Dilan Osetkovski 5:12.

5' Dosta se muče oba tima u organizaciji igre, po tri poena postignuta su za gotovo pet minuta igre na obe strane... Prekida agoniju Ajzea Majk dvojkom, a Kamerun Pejn pogađa za tri - 5:6

2' Lučić trojkom otvara meč za domaćina - 3:0. Vraća odmah Bonga za tri.

1' Počela je utakmica u Minhenu. Promašio je prvi napad za goste Bruno Fernando. Ratan Mejs maši na drugoj strani.

Uoči meča

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je dan pred ovaj meč da očekuje težak posao protiv Bajerna i naveo da će Vanja Marinković i Džabari Parker da propuste ovaj megdan.

Podsetimo, crnoi-beli posle ovog nastupa, u istom terminu u peta, takođe u Minhenu, "dočekuju" Hapoel iz Tel Aviva u 24. kola Evrolige.



"Imamo dve utakmice na strani, druga utakmice je 'kod kuće', ali u Minhenu. Razmišljamo sada samo o Bajernu, koji igra dobro poslednje tri nedelje, posebno kući, opasni su, posebno na šutu za tri poena. Igraju neverovatno, posebno poslednje četvrtine, pogađali su lude otvorene šuteve. Igraju dosta agresivnije sa novim trenerom Svetislavom Pešićem. Biće to teška utakmica za nas, ali moramo da se više i bolje takmičimo u odnosu na prošle mečeve u Evroligi", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.



On je naveo da je svestan da je Bajern u boljoj formi od Partizana.



"Moramo da se borimo bolje nego na prošlim mečevima. Imamo mnogo problema, povreda, Sterling Braun nije igrao prošle sedmice, sada Marinković ima isti problem, Dvejn Vašington je imao probleme pre dve nedelje. Ali moramo da igramo bolje, da budemo konzistentniji, da budemo spremni da odigramo tešku utakmicu. Bajern je u ovom momentu dobar tim i igra sa dosta samopouzdanja", istakao je trener Partizana.



Penjaroja je potvrdio da Parker neće igrati u Minhenu.



"Džabari nije trenirao prošle nedelje i očigledno je da je van forme. Mora da trenira, da se oporavi, da mnogo popravi formu. Bez toga nije moguće da bude u timu. Džabarijeva situacija je njegov problem. Ako želite da budete u timu, morate da to pokazujete svakog dana na treningu, jednostavno je. Očigledno je da je u Barseloni bio u formi, a sada nije u formi, to je više nego očigledno", istakao je Penjaroja.



On je istakao da Partizan ima mnogo problema u Evroligi.



"Za sada je teško takmičiti se u Evroligi. Imamo mnogo problema, u lošem smo trenutku da igramo konzistentnih 40 minuta. Naš cilj je da poboljšamo i povećamo broj dobrih minuta i smanjimo broj loših minuta. To ćemo pokušati da uradimo u narednim nedeljama", naveo je trener Partizana.



Penjaroja je rekao da Partizan mora da igra bolje.



"Važno je da smo posle Olimpijakosa dobro reagovali na meču protiv Igokee. Nije sve uvek negativno. Nije sve negativno sa Partizanom. Olimpijakos i Bajern su bolji od Igokee, ali tim je reagovao bolje protiv Igokee. Moramo da igramo bolje. Momci imaju dobar mentalitet. U ovom momentu imamo probleme, ali radićemo naporno u narednim nedeljama", izjavio je Penjaroja.



Španski trener je istakao da veruje u bolju igru svog tima.



"Ja sam dobro, težak je momenat, ali imam samopouzdanje da će se stvari promeniti. Ne za par dana, ali verujem da će se to promeniti u narednim nedeljama", zaključio je Penjaroja.



Košarkaši Bajerna se nalaze na 16. mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i 14 poraza, dok je Partizan na poslednjoj poziciji sa učinkom 6/16.

Tabela Evrolige

