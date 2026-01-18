PEŠIĆ PREPORODIO BAJERN: Bavarci razbili rivala pred duel sa Partizanom u Evroligi
BAJERN iz Minhena se preporodio od kad je na klupu seo Svetislav Pešić. Bavarci su u 16. kolu nemačkog prvenstva razbili Hemnic sa 87:59 (18:10, 24:17, 23:18, 22:14) i u dobrom raspoloženju dočekuju duel sa Partizanom.
Sigurno da crno-belima ne odgovara što ekipa koju trenira srpski stručnjak igra dobro, s obzirom na to da tim iz Beograda ima seriju od sedam poraza u Evroligi.
Što se meča sa Hemnicom tiče, Bajern je rešio sve posle 20 minuta kad je na semaforu stajalo 42:27.
Dominaciju su nastavili i u drugom poluvremenu i na kraju zabeležili ubedljiv trijumf, deseti iz poslednjih 11 utakmica u svim takmičenjima.
Najefikasniji kod pobdnika bio je bivši košarkaš Partizana Ajzea Majk sa 16 poena, pratio ga je još jedan nekadašnji igrač crno-belih Vladimir Lučić sa 12. Na drugoj strani najbolji je bio Jordan Minčev sa 12, dok je Kori Dejvis dodao 10.
Bajern je prvi u nemačkom prvenstvu sa učinkom 15-1. Hemnic je na 13. mestu sa 7-9.
Podsetimo, Bavarci u utorak od 20.30 dočekuju Partizan.
