Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa

О.М.

04. 02. 2026. u 07:00 >> 10:19

SPREMILI smo vam veoma interesantan "dubl".

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово су данашњи предлози редакције Типа

Profimedia

Sreda

19.30 Farul Konstanca - Dinamo Bukurešt X-X (5,20)

20.45 Dandi - Madervel X-X (5,30)

Ukupna kvota: 27,56

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA JE BESNA! Ne može da veruje šta je doživela, a Ukrajina - oduševljena!
Fudbal

0 7

RUSIJA JE BESNA! Ne može da veruje šta je doživela, a Ukrajina - oduševljena!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu iz "najvažnije sporedne stvari na svetu", fudbala, u kome već četiri godine važi apsolutna zabrana za učešće ruskih ekipa, kako klupskih, tako i reprezentativnih.

03. 02. 2026. u 19:55

RUSIJA JE BESNA! Ne može da veruje šta je doživela, a Ukrajina - oduševljena!
Fudbal

0 7

RUSIJA JE BESNA! Ne može da veruje šta je doživela, a Ukrajina - oduševljena!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu iz "najvažnije sporedne stvari na svetu", fudbala, u kome već četiri godine važi apsolutna zabrana za učešće ruskih ekipa, kako klupskih, tako i reprezentativnih.

03. 02. 2026. u 19:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LJUBAV, RANJIVOST I HUMANOST: Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u umetničkom delu koje otvara oči i srce

LjUBAV, RANjIVOST I HUMANOST: Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u umetničkom delu koje otvara oči i srce