ŠTA URADI ZVEZDAN TERZIĆ! Košarkaški klub Crvena zvezda obelodanio šta je učinio generalni direktor fudbalskog kluba s Marakane
Najnovije vesti iz KK Crvena zvezda tiču se - FK.
U saopštenju crveno-belog košarkaškog kluba se navodi sledeće:
"Crveno-bela porodica!
KK Crvena zvezda uvek je isticao da je naše Sportsko Društvo porodica, kao i da svi klubovi koji nose naš grb treba da budu kao jedno!
Da se pomažu kada je dobro i kada je loše, da rade zajedno, i razmišljaju koliko o sadašnjosti, tako i o budućnosti i novim šampionima koji će jednog dana nositi naše crveno-bele boje i naš grb.
Fudbalski klub koji je stablo našeg sportskog društva, predvodnik i pokretač brojnih akcija, pomogao je našem košarkaškom klubu donacijom u iznosu od 300 hiljada evra u dinarskoj protivvrednosti kao direktnu pomoć našim mlađim selekcijama i razvoju novih mladih talenata.
KK Crvena zvezda je uvek u svojim timovima kroz decenije i epohe imao u svom sastavu igrače iz svog pogona, ili domaće igrače koje je razvijao i davao im šansu kroz naš sistem. Tako je i danas i tako će biti i u budućnosti.
Predsednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić:
- Veliko hvala našem Fudbalskom klubu kao najvećem klubu u našoj velikoj porodici i Zvezdanu Terziću, koji je kao generalni direktor FK, ali i kao predsednik Upravnog Odbora Sportskog Društva pokretač mnogih akcija. Upravo ta reč “porodica” je nešto na čemu smo i mi u Košarkaškom klubu uvek insistirali kao ključ – mi moramo uvek da budemo crveno-bela porodica, da se podržavamo i pomažemo, jer je naša Crvena zvezda uvek na prvom mestu. Ovde ne mislim samo na konkrentu pomoć koju smo sada dobili za razvoj novih mladih igrača, i kao podrška sistemu mlađih kategorija, nego i svim našim ostalim klubovima: odbojkašima i odbojkašicama, vaterpolistima, rukometašima, džudistima... Crvena zvezda je naš, svetski brend, i imamo obavezu da je čuvamo za neke naredne generacije", navodi se na kraju saopštenja.
