POČELA ODMAZDA: Iran lansirao rakete ka Izraelu (FOTO)

В.Н.

28. 02. 2026. u 09:33

Teheran je potvrdio da je lansirao rakete ka Izraelu. Počela je odmazda Irana.

ПОЧЕЛА ОДМАЗДА: Иран лансирао ракете ка Израелу (ФОТО)

Foto:Profimedia

U severnom delu Izraela oglašene su sirene za vazdušnu opasnost dok traje napad iranskih balističkih raketa.

Izraelska vojska saopštila je da njeni sistemi protivvazdušne odbrane rade na presretanju raketa kako bi zaštitili civilne i vojne ciljeve, piše Tajms of Izrael.

