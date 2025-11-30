Košarka

NEOČEKIVANA ODLUKA: Evroligaški trener preuzeo ekipu iz druge lige

Filip Milošević

30. 11. 2025. u 21:40

Nekadašnji glavni trener Asvela a do skoro pomoćnik Gordija Herberta u Bajernu, Ti-Džej Parker, novi je prvi trener francuskog drugoligaša Roana.

НЕОЧЕКИВАНА ОДЛУКА: Евролигашки тренер преузео екипу из друге лиге

Foto: Depositphotos

On će se sada ponovo ujediniti sa Morganom Belnuom, svojim bivšim pomoćnikom iz Asvela.

Parker se okitio sa dve ligaške titule, 2021. i 2022. godine, Kupom Francuske 2021. i Kupom lidera 2023. godine.

Njegov novi tim, dvostruki šampion lige 1959. i 2007. godine, trenutno je treći na tabeli Elit 2, sa skorom od 8-4, dve utakmice iza lidera Orlean Loare.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JK POTKAČILA DUŠKA: Više o pokojnicima ne bih, bitno je da daje alimentaciju

JK POTKAČILA DUŠKA: "Više o pokojnicima ne bih, bitno je da daje alimentaciju"