NEOČEKIVANA ODLUKA: Evroligaški trener preuzeo ekipu iz druge lige

Nekadašnji glavni trener Asvela a do skoro pomoćnik Gordija Herberta u Bajernu, Ti-Džej Parker, novi je prvi trener francuskog drugoligaša Roana.

On će se sada ponovo ujediniti sa Morganom Belnuom, svojim bivšim pomoćnikom iz Asvela.

Parker se okitio sa dve ligaške titule, 2021. i 2022. godine, Kupom Francuske 2021. i Kupom lidera 2023. godine.

Njegov novi tim, dvostruki šampion lige 1959. i 2007. godine, trenutno je treći na tabeli Elit 2, sa skorom od 8-4, dve utakmice iza lidera Orlean Loare.

