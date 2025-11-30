SRAMOTAN UDARAC NA NIKOLU JOKIĆA: Pogledajte šta mu je Buker uradio i to pred sudijama (VIDEO)
Srpski košarkaš Nikola Jokić nastavio je sa sjajnim partijama. U pobedi Denvera nad Finiksom (130:112) ponovo mu je nedostajao jedan skok za tripl-dabl, a jedna scena sa meča razbesnela je navijače Nagetsa.
Jokić je meč završio sa 26 poena, 10 asistencija i devet skokova. Pritom, dobio je jedan sramotan udarac.
Negde pred kraj treće deonice, kad je Denver već imao dvocifrenu razliku, Devin Buker je krenuo u prodor pored Nikole Jokića. Tokom istog, on je laktom udario Nikolu Jokića u zube, a da stvari budu gore - uradio je to pred sudijom.
Jokić je odmah pao na parket, a sudije su samo zaćutale. Potom je Finiks došao do poena, ali, ispostaviće se ne toliko važnih za krajnji ishod utakmice.
Uzalud ga biju, Jokića očigledno ni tako ne mogu da zaustave.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
