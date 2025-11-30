NIKOLA JOKIĆ OVO NIJE ZASLUŽIO! Brutalne uvrede na račun Srbina u Arizoni (VIDEO)
Denver je uspeo da se protiv Finiksa vrati na pobednički kolosek (130:112), najbolji je bio Nikola Jokić koji je pred meč dobio neočekivane uvrede.
Još jednom je srpski centar stao nadomak tripl-dabla, pošto je imao 26 poena, 10 asistencija i devet skokova.
Nikola Jokić je bio upitan pred ovaj duel, doživeo je povredu levog zgloba i bilo je pitanje da li će nastupiti, ali je odigrao 31 minut.
Neprijatnu situaciju napravio je spiker Finiks Sansa koji je uspeo da uvredi Jokića.
Edi Džonson je imao jedan i ne baš primeren komentar na račun Nikole Jokića. Tokom druge deonice, on je između redova nazvao Jokića - debelim.
- Teško je znati koliko je Džoker (Nikola Jokić) visok, pošto je on baš širok... - prokomentarisao je Džonson, a njegove reči razbesnele su navijače Nagetsa.
