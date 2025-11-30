Košarka

NIKOLA JOKIĆ OVO NIJE ZASLUŽIO! Brutalne uvrede na račun Srbina u Arizoni (VIDEO)

Новости онлајн

30. 11. 2025. u 09:24

Denver je uspeo da se protiv Finiksa vrati na pobednički kolosek (130:112), najbolji je bio Nikola Jokić koji je pred meč dobio neočekivane uvrede.

НИКОЛА ЈОКИЋ ОВО НИЈЕ ЗАСЛУЖИО! Бруталне увреде на рачун Србина у Аризони (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Još jednom je srpski centar stao nadomak  tripl-dabla, pošto je imao 26 poena, 10 asistencija i devet skokova.

Nikola Jokić je bio upitan pred ovaj duel, doživeo je povredu levog zgloba i bilo je pitanje da li će nastupiti, ali je odigrao 31 minut. 

Neprijatnu situaciju napravio je spiker Finiks Sansa koji je uspeo da uvredi Jokića. 

Edi Džonson je imao jedan i ne baš primeren komentar na račun Nikole Jokića. Tokom druge deonice, on je između redova nazvao Jokića - debelim.

- Teško je znati koliko je Džoker (Nikola Jokić) visok, pošto je on baš širok... - prokomentarisao je Džonson, a njegove reči razbesnele su navijače Nagetsa.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose