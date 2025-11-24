EVROLIGA SE TRESE! Ostavku podneo jedan od najtrofejnijih trenera svih vremena - i to zbog serije loših rezultata

Najnovije vesti iz košarke uzdrmale su Evroligu.

Foto: Depositphotos

Naime, legendarni košarkaški trener Etore Mesina je danas podneo ostavku na mesto glavnog trenera Olimpije Milano i to nakon tri uzastopna poraza u italijanskoj ligi i Evroligi (protiv Trapani Šarka, Palakakestro Trsta i Hapoela iz Tel Aviva).

Serija neuspeha se desila nakon perioda kada je bio odsutan zbog zdravstvenih razloga, a tim je pod zamenikom Đuzepeom Poetom ostvario dve pobede.

Razlog za ostavku leži u lošim rezultatima i pritisku nakon povratka, uprkos tome što mu je ugovor trajao do 2026. godine.

Mesina je ujedno bio predsednik košarkaških operacija u klubu, što je dodatno uticalo na odluku o povlačenju.

Etore Mesina / FOTO: M. Vukadinović

Što se tiče budućih planova, legendarni stručnjak će ostati u Olimpiji Milano kao lični savetnik predsednika Lea Del Orka.

Đuzepe Poeta, koji je potpisao trogodišnji ugovor kao asistent, preuzima danas ulogu glavnog trenera, umesto planiranog preuzimanja ekipe od sledeće sezone.

Ko je Mesina? Biografija za ponos! I bolan poraz od Srba....

Etore Mesina, rođen 30. septembra 1959. u Italiji, jedan je od najtrofejnijih evropskih trenera.

Počeo je karijeru u Virtusu iz Bolonje, sa kojim je osvojio dve Evrolige (1998, 2001), a dvaput je evroligaški trofej osvojio kao strateg CSKA iz Moskve (2006, 2008). Sa "armejcima" je u preostale dve godine njihove saradnje takođe stizao do finala elitnog klupskog evropskog takmičenja.

Bio je asistent u San Antonio Sparsima pod Greg Popovičem od 2014. do 2019. godine. U Olimpiji Milano je od 2019, doveo je tim do Fajnal fora Evrolige 2021, do tri uzastopne italijanske titule (2022-2024), do dva Kupa Italije (2021-2022) i tri Super kupa (2020, 2024, 2025). Poboljšao je infrastrukturu kluba po NBA standardima i privukao vrhunske talente. Vodio je i Real Madrid, i Trevizo, i ponovo CSKA (u drugom mandatu je za dve godine dvaput stizao do polufinala Evrolige).

U karijeri je osvojio ukupno 28 velikih trofeja.

Italijansku reprezentaciju vodio je do srebra na Evrobasketu 1997. u Španiji. Tadašnja SRJ Jugoslavija je u času defanzivne košarke pobedila u finalu Mesinine "azure" sa 61:49, uz 14 poena Bodiroge, 12 Željka Rebrače, 10 Predraga Danilovića...

