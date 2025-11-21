KAKVA DOMINACIJA: Samo su oni ispred Karlosa Alkaraza i Janika Sinera

KARLOS Alkaraz i Janik Siner bili su dominanti u 2025. godini i retko ko je mogao da ih ugrozi, što pokazuje jedan neverovatan podatak.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Španac i Italijan su se ove sezone sastali u čak šest finala i po tome su drugi u istoriji "belog sporta". Ispred njih su samo Ivan Lendl i Džon Mekinro koji su 1984. sedam puta odmerili snage.

6/6 - In the Open Era, only Ivan Lendl and John McEnroe in 1984 (seven times) have faced each other more often than Carlos Alcaraz and Jannik Sinner in 2025 (six) in a single season with only meetings in ATP level finals. Law.@atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/b73FGjWG4X — OptaAce (@OptaAce) November 19, 2025

Alkaraz je bio bolji u mečevima za trofej. On je trijumfovao u Rimu, Rolan Garosu, Sinsinatiju i Ju-Es openu. Siner je slavio na Vimbldonu i Završnom mastersu u Torinu.

Sve ovo samo potvrđuje koliko su njih dvojica moćni i deluje da nema ko ozbiljno da ih ugrozi i u godinama koje slede.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

