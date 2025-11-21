Košarka

KAKVA DOMINACIJA: Samo su oni ispred Karlosa Alkaraza i Janika Sinera

Časlav Vuković

21. 11. 2025. u 15:25

KARLOS Alkaraz i Janik Siner bili su dominanti u 2025. godini i retko ko je mogao da ih ugrozi, što pokazuje jedan neverovatan podatak.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Španac i Italijan su se ove sezone sastali u čak šest finala i po tome su drugi u istoriji "belog sporta". Ispred njih su samo Ivan Lendl i Džon Mekinro koji su 1984. sedam puta odmerili snage.

Alkaraz je bio bolji u mečevima za trofej. On je trijumfovao u Rimu, Rolan Garosu, Sinsinatiju i Ju-Es openu. Siner je slavio na Vimbldonu i Završnom mastersu u Torinu.

Sve ovo samo potvrđuje koliko su njih dvojica moćni i deluje da nema ko ozbiljno da ih ugrozi i u godinama koje slede.

