KAKVA DOMINACIJA: Samo su oni ispred Karlosa Alkaraza i Janika Sinera
KARLOS Alkaraz i Janik Siner bili su dominanti u 2025. godini i retko ko je mogao da ih ugrozi, što pokazuje jedan neverovatan podatak.
Španac i Italijan su se ove sezone sastali u čak šest finala i po tome su drugi u istoriji "belog sporta". Ispred njih su samo Ivan Lendl i Džon Mekinro koji su 1984. sedam puta odmerili snage.
Alkaraz je bio bolji u mečevima za trofej. On je trijumfovao u Rimu, Rolan Garosu, Sinsinatiju i Ju-Es openu. Siner je slavio na Vimbldonu i Završnom mastersu u Torinu.
Sve ovo samo potvrđuje koliko su njih dvojica moćni i deluje da nema ko ozbiljno da ih ugrozi i u godinama koje slede.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
