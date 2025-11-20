CEO SVET IM SE DIVI: Evo šta su uradili Italijani
ITALIJA je spremna za početak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Ova reprezentacija je uradila neverovatan gest o kojoj pirča svet.
Naime, selektor "azura" Luka Banki uvrstio je na spisak od 17 igrača i Akilea Polonaru i ne samo to - odlučio je da on bude kapiten.
Zaista sjajan gest, iako Polonara neće biti u timu, zbog toga što se nedavno probudio iz kome i nastavlja životu borbu.
Spisak Italije:
Stefano Tonut, Amedeo dela Vale, Amedeo Tesitori, Gabrijele Proćida, Diego Garavalja, Frančesko Ferari, Tomas Baldaso, Luiđi Suigo, Leonardo Candi, Davide Kasarin, Akile Polonara, Metju Librici, Rišar Rosato, Saša Grent, Nikola Akele, Luka Vinčini, Džon Petrućeli.
Podsetimo, "azuri" će najpre u četvrtak, 27. novembra dočekati Island, potom 30. novembra gostuju Litvaniji.
