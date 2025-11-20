NIJE ŽELJKO OBRADOVIĆ! Zbog ovog čoveka se Vanja Marinković vratio u Partizan

REPREZENTATIVAC Srbije Vanja Marinković se prošle sezone vratio u Partizan nakon pet godina provedenih u Španiji

Dres Valensije, pa Baskonije zamenio je ponovo crno-belim i dobio odmah kapitensku traku.

- Gledaš na televiziji Partizan, Evroliga… Pa čekaj, ja treba da igram tu. Meni se javila želja da opet igram ovde. Razmišljao sam dosta i na kraju sam stavio na papir šta je za šta je protiv", rekao je Vanja Marinković za Partizanov podkast na Part+ platformi.

Ključnu ulogu u njegovovom povratku je odigrao i Aca Matović, koji je za Marinkovića postao više od trenera ili savetnika.

- Aca Matović mi je bio jedna od stvari… Smatram ga članom porodice. On mi je… gledam ga kao svog. Neverovatan čovek, mnogo zna o košarci. Radio je sa velikim imenima, Bogdan Bogdanović se kune u Acu. Još milion drugih igrača. Dok sam bio u Španiji sam se s njim čuo veoma često. Da ga imam tu pored sebe mi je značajno", istakao je Marinković.

Dodao je da se razgovori sa Matovićem ne vrte uvek oko košarke, već se često tiču privatnih tema i saveta koji mu pomažu na terenu i van njega.

- Ne pričam ja s njim o košarci. Kad treba pričamo, ali više o nekim stvarima u vezi sa košarkom, ali pričamo o privatnim stvarima i šta bi trebalo… Savetuje me dosta. On je blago koje ima ovaj klub. Mnogo voli ovo. Ne znam da li ljudi znaju, on ne voli da se eksponira. Veoma je bitan u svemu ovome.

