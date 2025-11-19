JOKIĆ JE OPET NBA MVP - KRAJ TRKE! Nikolu porede sa DŽordanom, Srbin zaludeo čitav svet, a brojke su na njegovoj strani

SRPSKI košarkaški reprezentativac Nikola Jokić igra vrhunski, možda i svoju najbolju sezonu za sada, a njegov tim težak je rival svakom protivniku. Zanimljiva statistika govori da Somborac nema premca u NBA ligi.

Denver, koji sa klupe predvodi Dejvid Adelman, na terenu deluje dosta ozbiljnije nego prethodne sezone, Nagetsi su na vrhu tabele, a kada je tako i Nikoli raste šansa za MVP nagradu.

Ono što pomalo neverovatno zvuči jeste i činjenica da je Srbin dosta unapredio igru u odnosu na prošlu sezonu, koja je sama po sebi već delovala impozantno. Ima osam tripl-dabl učinka, a njegovi rivali ne više od dva u dosadašnjim mečevima.

Sa druge strane, njegova statistika do sada deluje baš zastrašujuće.

Nikola Jokic this month:



34.8 PPG (1st in NBA)

12.8 RPG (2nd in NBA)

11.3 APG (2nd in NBA)

67/48/86%



Yes, he's averaging a 35-point triple-double. pic.twitter.com/K5uXU7QndL — StatMuse (@statmuse) November 18, 2025

Nikola Jokić ima prosek od 34,8 poena po meču, po čemu mu nema ravnog u NBA ligi, drugi je u broju skokova i asistencija, ima 12,8 uhvaćenih lopti posle nečijih promašja, odnosno 11,3 po meču proigravanja klupskih kolega koji su potom poentirali.

Impresivno zvuči i podatak da šutira sa 67 odsto uspešnosti za dva, za tri 48 procenata, a 86 odsto slobodnih bacanja je realizovao...

- Pomalo je smešno koliko je ovo postalo normalno. Jokić bi se prošetao NBA ligom tokom devedesetih. Ukoliko mislite da je Džordan precenjen, za Jokića bi govorili da hoda po vodi - jedan je od komentara na društvenim mrežama.

It’s actually funny how normal this feels now, if he did this in the 90s he would have glaze unlike anyone else, you think Jordan is overrated, they would have say this man walked on water — Quincy Acy's Burner (@QuincyAcysBurn) November 18, 2025

NBA advanced stat leaders:



PER

38.3 - Jokic

34.8 - Giannis



Win Shares

3.8 - Jokic

3.6 - SGA



Box Plus Minus

20.2 - Jokic

13.2 - SGA



Value Over Replacement Player

2.3 - Jokic

1.8 SGA



True shooting %

76.9 - Jokic

74.0 - H. Barnes



Assist %

52.4 - Jokic

44.2 - Ja Morant pic.twitter.com/nAo2nWg3Ze — The Lead (@TheLeadSM) November 18, 2025

- MVP trka je već završena - piše drugi navijač na Iksu.

The MVP race is finally over — The Lakers Daddy (@NugsGetBuckets) November 18, 2025

- Jokić nije MVP, on je najbolji igrač koji je ikada igrao, još jedan je od komentara...

