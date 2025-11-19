Košarka

JOKIĆ JE OPET NBA MVP - KRAJ TRKE! Nikolu porede sa DŽordanom, Srbin zaludeo čitav svet, a brojke su na njegovoj strani

Александар Илић
Aleksandar Ilić

19. 11. 2025. u 17:33

SRPSKI košarkaški reprezentativac Nikola Jokić igra vrhunski, možda i svoju najbolju sezonu za sada, a njegov tim težak je rival svakom protivniku. Zanimljiva statistika govori da Somborac nema premca u NBA ligi.

Foto AP

Denver, koji sa klupe predvodi Dejvid Adelman, na terenu deluje dosta ozbiljnije nego prethodne sezone, Nagetsi su na vrhu tabele, a kada je tako i Nikoli raste šansa za MVP nagradu. 

Ono što pomalo neverovatno zvuči jeste i činjenica da je Srbin dosta unapredio igru u odnosu na prošlu sezonu, koja je sama po sebi već delovala impozantno. Ima osam tripl-dabl učinka, a njegovi rivali ne više od dva u dosadašnjim mečevima. 

Sa druge strane, njegova statistika do sada deluje baš zastrašujuće. 

Nikola Jokić ima prosek od 34,8 poena po meču, po čemu mu nema ravnog u NBA ligi, drugi je u broju skokova i asistencija, ima 12,8 uhvaćenih lopti posle nečijih promašja, odnosno 11,3 po meču proigravanja klupskih kolega koji su potom poentirali. 

Impresivno zvuči i podatak da šutira sa 67 odsto uspešnosti za dva, za tri 48 procenata, a 86 odsto slobodnih bacanja je realizovao... 

- Pomalo je smešno koliko je ovo postalo normalno. Jokić bi se prošetao NBA ligom tokom devedesetih. Ukoliko mislite da je Džordan precenjen, za Jokića bi govorili da hoda po vodi - jedan je od komentara na društvenim mrežama. 

- MVP trka je već završena - piše drugi navijač na Iksu. 

- Jokić nije MVP, on je najbolji igrač koji je ikada igrao, još jedan je od komentara... 

Foto: FOTO: Tanjug/AP

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

