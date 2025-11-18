ŠPANCI IZNENADILI: Ovo je spisak za start kvalifikacija za Mundobasket 2027
SELEKTOR muške košarkaške reprezentacije Španije, Ćus Mateo, saopštio je danas spisak igrača za mečeve protiv Danske i Gruzije u kvalifikacijama za plasman na Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2027. godine u Kataru.
Zanimiljivo je to da je na spisku samo jedan igrač iz Real Madrida, dok iz ostala tri učesnika Evrolige - Barselona, Baskonija, Valensija nema nijedan košarkaš.
Na spisku se nalaze: Alberto Diaz (Unikaha), Alvaro Kardenjas (Peristeri), Luis Kosta (Granada), Haime Fernandez (Tenerife), Fransis Alonso (Breogan), Pep Buskets (Đirona), Santi Justa (Saragoza), Aleks Rejes (Manresa), Oriol Pauli (Ljeida), Dani Dijez (Burgos), Miguel Salvo (Gran Kanarija), Izan Almansa (Real), Grejt Osobor (Jena) i Fran Guera (Tenerife).
Španija se nalazi u grupi A kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. sa selekcijama Danske, Gruzije i Ukrajine.
Košarkaši Španije će 27. novembra u Farumu igrati protiv Danske, a tri dana kasnije dočekaće Gruziju.
