KAKAV TIM SRBIJE! Ove košarkaše je novi selektor Dušan Alimpijević pozvao u borbe za Mundobasket!

Новости онлине

17. 11. 2025. u 18:01

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 24 kandidata za novembarski FIBA kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Na spisku se nalaze:

Vasilije Micić (Hapoel), Ognjen Jaramaz (Ilirija), Danilo Anđušić (Aris), Aleksa Radanov (Bajern), Stefan Nikolić (Venecija), Balša Koprivica (Bahčešehir), Alen Smailagić (Virtus), Dušan Ristić (Kavasaki Brave), Dušan Miletić (Kluž), Nikola Tanasković (Budućnost), Nemanja Dangubić (Dubai), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Savo Drezgić (Mega), Asim Đulović (Mega), Bogoljub Marković (Mega), Nikola Rebić (Spartak), Stefan Momirov (Spartak), Vojin Medarević (Spartak), Arijan Lakić (Partizan), Aleksej Pokuševski (Partizan), Filip Barna (FMP), Lazar Stefanović (FMP).

Pomoćni treneri selektora Alimpijevića su Vladimir Jovanović, Nemanja Jovanović, Milenko Bogićević i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Stefan Radojičić i Jovan Petrović.

U medicinskom timu prof. dr Dragana Radovićanovića su dr Nebojša Mitrović i dr Boris Vukomanović, kao i fizioterapeuti Veljko Nikolić, Milorad Ćirić i Predrag Jovičić.

Tim menadžer je Nebojša Ilić, a ekonom Jovica Aničić.

Reprezentacija Srbije počinje kvalifikacije za Svetsko prvenstvo utakmicom sa selekcijom Švajcarske 27. novembra u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić. Tri dana kasnije, naš nacionalni tim gostovaće reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

