GOTOVO JE! Košarkaški klub Barselona ima novog trenera

Španski stručnjak Ćavi Paskval novi je trener Barselone, saopštio je danas učesnik Evrolige.

FOTO: N. Skenderija

Kako je saopšteno na sajtu Barselone, Paskval (53) je sa čelnicima kluba potpisao ugovor do juna 2028. godine.

Paskval je na klupi Barselone nasledio nedavno smenjenog Đoana Penjaroju.

Doskorašnji trener ruskog Zenita se vratio u Barselonu posle devet godina, pošto je od 2008. do 2016. sedeo na klupi katalonskog kluba sa kojim je osvojio Evroligu (2010), četiri titule prvaka Španije i tri Kupa kralja.

