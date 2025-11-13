"NJIII-HAAA"! Ceo svet se smeje Amerikancu zbog Nikole Jokića (VIDEO)
Košarkaši Denvera pobedili su danas Los Anđeles Kliperse 130:116 i ostvarili šestu uzastopnu pobedu u Američkoj nacionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).
Nagetse je predvodio srpski centar Nikola Jokić sa 55 poena, 12 skokova i šest asistencija. On je postigao 25 poena od Denverovih 39 u prvoj četvrtini, dodao je osam u drugoj geonici, a u trećoj 19 poena. Veći deo četvrte četvrtine proveo je na klupi, pre nego što je postigao tri poena. Iz igre je šutirao 18/23, a sa linije za slobodna bacanja 14/16.
U moru atraktivnih poteza koje je izveo na meču posebno se izdvojilo jedno zakucavanje u prvoj četvrtini.
U punom trku pretrčao je Nikola ceo teren i zakucao na atraktivan način.
- Jokić trči kao konj, njiii-haaa" uzviknuo je oduševljeni komentator u prenosu meča.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
