NIŠTA OD SVETISLAVA PEŠIĆA! Bivši trener Zvezde preuzima Barselonu?
KAO bomba odjeknula je vest u Španiji da bi Svetislav Pešić mogao preuzeti Barselonu, ali od toga neće biti ništa.
Naime, Janis Sferopulos, bivši trener Crvene zvezde, mogao bi da preuzme Katalonce.
Podsećanja radi, ekipa Barselone je nakon novog poraza u ACB ligi odlučila da smeni trenera Đoana Penjaroju, iako je ekipa u Evroligi sasvim solidno počela i ostvarila dve velike pobede u gostima – nad Panatinaikosom i Partizanom.
Odmah je u javnosti mogla biti viđena informacija da je kandidat za novog trenera Barse njihov nekadašnji trener Ćavi Paskval, čovek koga je i Crvena zvezda želela na klupi.
Španski mediji tvrde da je Paskval prva opcija, ali ne i jedina. Ukoliko Ćavi odbije da postane novi trener Barselone, oni se okreću Janisu Sferopulosu – piše grčka Gazeta.
Sferopulos je nakon lošeg starta u ABA ligi i Evroligi dobio otkaz u Crvenoj zvezdi i slobodan je u izboru nove sredine.
Barselona će uskoro doneti svoju odluku, pa ćemo videti i za koga će se odlučiti.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
12. 11. 2025. u 14:15
OVO NISU OČEKIVALI: Dejan Stanković dobio otkaz i evo šta je odmah uradio
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, posle čega se na originalan način oprostio od crveno-belih iz prestonice Rusije.
12. 11. 2025. u 12:49
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)