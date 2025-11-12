Košarka

SRBIN IH RASTAVIO NA KOMADE! Nikola Jokić je svojom magijom očarao planetu (VIDEO)

12. 11. 2025. u 08:25

Košarkaši Denvera pobedili su danas Sakramento 122:108 i ostvarili petu uzastopnu pobedu u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Foto: Printskrin

Nagetse je predvodio srpski centar Nikola Jokić sa 35 poena, 15 skokova i sedam asistencija.

Nerešiva enigma bio je Nikola za odbranu Kingsa na ovom meču. Radio je bukvalno šta je hteo na terenu. Dominirao u reketu, pogađao iz svih mogućih pozicija (16/19 šut iz igre) i sjajno razigravao saigrače.

U moru izuzetno atrkativnih poteza koje je izveo na ovom susretu, jedan se posebno izdvojio. Reč je o spektakularnom pasu preko celog terena.

Pokupio je Nikola loptu ispod svog koša, a onda u stilu najboljih NFL kvoterbekova bacio pas preko celog terena i sjajno uposlio Kema Džonsona koji je rutinski zabeležio poene za Nagetse.

Majstoriju Jokića NBA liga je odmah podelila na svojoj zvaničnoj stranici na društvenoj mreži "X".

